哥基失控日常　暴衝瞬間沒法被捕捉　網民熱議：要準備超光速相機

很好奇，你家狗子出門散步的時候，習慣靠暴衝來消耗體力嗎？



網友@nenaiko_obake 家養了一隻柯基犬，名叫「Puropera」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Puropera是隻活潑好動的哥基犬。（x@nenaiko_obake）

這天，網友帶着Puropera出門散步。小傢伙開心壞了，剛一掙脱了束縛，就不顧一切的向前跑去。

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Puropera一邊爆衝，一邊瞪大眼睛。

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網友覺得有趣壞了，便用相機拍下了牠奔跑的模樣。

有相機能捕捉到Puropera跑步時的雄姿嗎？（x@nenaiko_obake）

許多人看到照片後也是紛紛評論：

「看到這張照片，瞬間就變成粉絲了。」

「一張準備超越光速的照片。」

「止不住我的笑容，好可愛啊。」

「超級擔心眼珠子會掉出來。」

「跑到看起來像沒有腿。」

「這個全景拍攝太棒了。」



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