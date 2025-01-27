哥基失控日常 暴衝瞬間沒法被捕捉 網民熱議：要準備超光速相機
撰文：狗與愛的世界
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很好奇，你家狗子出門散步的時候，習慣靠暴衝來消耗體力嗎？
網友@nenaiko_obake 家養了一隻柯基犬，名叫「Puropera」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這天，網友帶着Puropera出門散步。小傢伙開心壞了，剛一掙脱了束縛，就不顧一切的向前跑去。
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Puropera一邊爆衝，一邊瞪大眼睛。
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網友覺得有趣壞了，便用相機拍下了牠奔跑的模樣。
許多人看到照片後也是紛紛評論：
「看到這張照片，瞬間就變成粉絲了。」
「一張準備超越光速的照片。」
「止不住我的笑容，好可愛啊。」
「超級擔心眼珠子會掉出來。」
「跑到看起來像沒有腿。」
「這個全景拍攝太棒了。」
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