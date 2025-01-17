狗狗誤吞玩具球沒法呼吸險死　危急關頭獸醫妙手一推助牠成功脫險

撰文：狗與愛的世界
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國外一隻叫做「克萊德」（Clyde）的狗狗在玩耍時誤吞下了玩具球，球卡在食道讓牠難以呼吸。

從照片中可以看到，克萊德躺在固定枕上，一臉呆滯，看起來相當不適。

狗狗誤吞玩具球沒法呼吸險死（facebook@Travelers Rest Animal Hospital）
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獸醫院的工作人員幾乎全員出動，有人扶助克萊德的腦袋、有人扶住腳，而「杭特」（Dr. Hunt ）醫師則是跨在了克萊德的身上，雙手放在頸部開始往上推。

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隨著克萊德開口，一顆空心的紅色球成功被吐了出來！

狗狗誤吞玩具球沒法呼吸險死（facebook@Travelers Rest Animal Hospital）

工作人員瞬間就爆發出了激烈的歡呼，克萊德也立馬恢復了正常，脱離了驚險的狀況。

杭特醫生太讚了，狗狗沒事真是太好了！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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