狗狗誤吞玩具球沒法呼吸險死　危急關頭獸醫妙手一推助牠成功脫險

國外一隻叫做「克萊德」（Clyde）的狗狗在玩耍時誤吞下了玩具球，球卡在食道讓牠難以呼吸。



從照片中可以看到，克萊德躺在固定枕上，一臉呆滯，看起來相當不適。

狗狗誤吞玩具球沒法呼吸險死（facebook@Travelers Rest Animal Hospital）

+ 9

獸醫院的工作人員幾乎全員出動，有人扶助克萊德的腦袋、有人扶住腳，而「杭特」（Dr. Hunt ）醫師則是跨在了克萊德的身上，雙手放在頸部開始往上推。

延伸閱讀：百變臉柴犬是個豐富表情包 聽到這關鍵字時秒跳上車 爽臉藏不住（點擊連結看全文）

+ 18

隨著克萊德開口，一顆空心的紅色球成功被吐了出來！

狗狗誤吞玩具球沒法呼吸險死（facebook@Travelers Rest Animal Hospital）

工作人員瞬間就爆發出了激烈的歡呼，克萊德也立馬恢復了正常，脱離了驚險的狀況。

杭特醫生太讚了，狗狗沒事真是太好了！

延伸閱讀：帶貴婦狗上班體驗社畜生活 才20分鐘已受不了笑容僵硬：我想回家（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】