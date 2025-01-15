泰國狗長期被鐵鏈拴著直到被領養 移居新家後第一次見雪牠超興奮
撰文：狗與愛的世界
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去年7月，泰國一隻狗狗得到了當地愛狗人士的幫助，被成功救了出來。
小黃狗名叫「拉斯蒂」（Rusty），幾乎牠的全部狗生都被鐵鏈鎖在叢林中，無法動彈且沒有自由....►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
幸運的是，拉斯蒂被救後，被英國一戶好心人家收養，開啟了自己全新的生活。
來到英國的新生活：
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這幾天，英國當地開始飄起了雪花，讓第一次看到雪的拉斯蒂緊張又興奮。
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從畫面中可看到，一直在炎熱環境中生活的拉斯蒂這一生中從來沒有看過雪，當牠發現屋外被大雪染成一片雪白時，感覺有些害怕又十分好奇。
遲遲不敢離開家門的拉斯蒂直到看到狗狗夥伴衝到雪地中後，才終於鼓起勇氣跑進雪地玩耍，牠開心的搖着尾巴，在雪地裏四處探險。
太可愛了，祝福牠和新家人幸福快樂！
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