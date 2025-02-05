收養貓咪1年後 發現家中13歲松鼠狗逐漸貓化：牠不是狗是一隻貓
撰文：狗與愛的世界
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住在美國加州的妹子「梅麗莎」（Melyssa Sobczyk）發現，自從寵物貓「Goose」來到家後，給家中13歲的松鼠狗（博美犬）「Lola」帶來了非常奇怪的影響。
Lola經常會做出一些只有喵星人才會做出的動作，似乎開始以為自己是貓...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這是汪星人逐漸喵星化的現象嗎？
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從畫面中可以看到，逐漸貓化的Lola突然和貓咪一樣開始伸出前肢伸展，即使起身後，也仍不斷繼續伸懶腰，模樣看起來就像貓咪一樣的慵懶。
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許多人看到後表示：
「狗狗趴着的時候，也像貓咪一樣把手手收起來，好像一團吐司一樣好可愛。」
「伸懶腰的模樣看起來就像一隻小貓咪。」
「牠不是狗，其實是一隻貓吧！」
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