垃圾堆救起飢寒交迫小狗　1年後有大變化　血統超意外：撿到寶了

垃圾堆裡無奇不有，藏著紙鈔或骨灰都不足為奇，但撿到一隻飢寒交迫的狗狗則相當罕見。美國密蘇里州一處清潔隊某天在垃圾堆裡發現一隻活生生的小狗，原本以為是被丟棄的絨毛娃娃，伸手確認才驚覺狗狗有溫度且瑟瑟發抖，眾人聯手幸運將狗狗從鬼門關前救回一命。



「Missouri Stream Teams」在臉書分享這項令人難忘的出勤經驗，密蘇里溪流團隊旨在保護及改善該州的水域環境，曾拯救過許多困在塑膠瓶內的野生動物。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

清潔工人在垃圾堆裡發現一隻飢寒交迫的狗狗。（facebook@Missouri Stream Teams）

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然而某天志工們去到野外一處堆放垃圾的地方，遠遠看去在其中一袋發現了衣服以及像是白色絨毛娃娃的物體，沒想到靠近一看驚覺是一隻還活著的小狗，狀況看起來相當不妙。

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志工們被這樣的景象嚇壞了，出勤時曾撿過骨董甚至骨灰，卻從來沒有遇過這種狀況。清潔隊發現狗狗看起來相當害怕，而且飢寒交迫，伸手確認發現牠不斷顫抖。志工隨即把狗狗抱進懷裡，慶幸自己在關鍵時刻遇見需要救援的小生命。並且立刻打給家人請他們協助準備器材，準備帶狗狗回家親自照顧。

不到一年的時間，當時的狗狗被取名為杜德（Dude），已經長成一隻足足有60磅（約27.2公斤）重的狗狗。密蘇里溪流團隊在臉書更新狗狗的近況，並驚訝表示杜德的血統就像是個驚喜包，是由40％的美國史塔福郡犬、27％美國比特鬥牛犬、23％的大白熊犬、6％的美國鬥牛犬、2％的邊境牧羊犬、1％的羅威納犬和1％的拳師犬組成，儼然就是一個最讓人意想不到的寶藏。

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