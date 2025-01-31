西摩犬與小主人親密互動　臉貼臉如談加密對話　狗界超暖姐姐是你

網友@kohaku_Samoyed 家養了只3歲大的西摩犬（薩摩耶），名叫「琥珀」。



最近，家裏增加了一位新成員，而琥珀也是展示出了作為姐姐的擔當，對這位新成員十分的溫柔。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

西摩犬與小主人關係十分要好。（instagram@kohaku.118）

比如這天，一人一狗就進行了一次加密通話。

點擊圖片齊來看看可愛的西摩犬琥珀：

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從畫面中可以看到，小主人躺在嬰兒牀上，張大嘴巴似乎在喊着什麼，而注意到這一幕的琥珀，則是立馬用後腳站起，手手搭在牀鋪邊緣專心傾聽寶寶的咿呀聲，似乎是在用他們彼此之間才能懂的方式溝通。

汪：你起床了嗎？（instagram@kohaku.118）

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不過，對小主人溫柔的琥珀也有調皮的一面，例如會去偷咬網友腳上的襪子，再笑容燦爛的把它整個拉掉搶走哈哈哈！

和主人的互動，情況便不同了。（instagram@kohaku.118）

咱就是說，畫面真的太溫馨了吧！

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