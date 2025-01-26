狗狗去探狗友卻被告知不在家 牠不死心堅持要進屋確認：我不相信
撰文：狗與愛的世界
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網友@queendreamr 表示，黑色狗狗「Mapple」每天的例行公事之一，就是跑去找自己的狗朋友「Poppy」一起玩耍。
這天，Mapple坐在家門口等Poppy出來，儘管聽到Poppy的主人說自己的好朋友已經出門度假，卻仍不肯離開，堅持要進屋查看。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
Mapple先是檢查了客廳裏的飯碗與水盆，又繞去卧室尋找好朋友的身影，最後才發現Poppy確實不在。
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Mapple雖然因此感到有些失落，但還是跳上沙發陪着對方主人玩耍了一會兒，吃了一塊狗餅乾。
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網友表示，Mapple與Poppy是多年好友，經常一起玩耍、去對方家串門。而在Poppy度假回家後，Mapple也是就第一時間跑了過來。
兩隻狗子尾巴快速搖動，激動的互相聞來聞去，最後一起在沙發上呼呼大睡，享受着待在一起的時光。
嗚嗚嗚太可愛了！
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