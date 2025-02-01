流浪狗兄弟生死相依出車禍全程守護不肯讓開　如今牠們最想要是？

一隻乳牛色流浪狗在穿越高速公路時因為閃避不了高速行駛的車輛，被車子撞倒後身受重傷倒在路邊奄奄一息，此時狗狗另一位同伴棕狗眼見牠生命垂危，不顧一切用肉身為牠擋住任何接近牠的人事物，兩隻狗狗的兄弟情深也感動了警察和消防員。



綜合外媒報導，美國佛州一隻名叫葛洛佛（Grover）的乳牛色流浪狗在2024年11月於高速公路上遭遇車禍重傷，當時的牠奄奄一息倒在路邊等死，此時牠的同伴、另一隻名叫佐羅（Zorro）的棕狗突然出現，就這樣一直守護在身邊不肯離去，直到有好心人叫來警察一探究竟，佐羅才焦急的在葛洛佛身邊走來走去，不斷暗示警消自己的兄弟受重傷了，希望人類可以幫幫忙拯救自己同伴的性命。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

汪星人對同伴，也是不離不棄的。（facebook@Jajaira Rivera）

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在警消處理葛洛佛與佐羅的狀況時，佐羅一直觀察著人類的動態，一刻都不肯離開葛洛佛身邊，堅持要守護牠到最後一刻，這樣的兄弟情誼讓在場所有警消都非常感動，後來聯繫上動物保育組織「動物福利洲際夥伴（Interstate Partners for Animal Welfare, IPAW）」人員時，動保組織也對葛洛佛與佐羅的兄弟情深非常觸動，因此決定將牠們一起帶去獸醫院救治。

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在動物福利洲際夥伴組織人員的照顧下，葛洛佛好不容易從重傷中慢慢復原，撿回一條性命，由於葛洛佛的傷勢很嚴重，組織無法負擔龐大的醫藥費，還為此特地辦了募款，希望有更多好心人可以幫幫忙，所幸最後也籌到了必要的醫藥費，葛洛佛也復原的不錯。

誰願意把牠們一起領養，給牠們永遠的家？

牠們只想要一個家（instagram@ipawrescue）

動物福利洲際夥伴組織發言人費南德斯（Leslie Fernandez）表示，現在葛洛佛經過幾個月的復健已經恢復良好，但考量到葛洛佛跟佐羅幾乎是形影不離的兄弟，所以希望可以為兩隻狗狗同時找到同一個領養人，希望有人可以一次把這兩隻狗都帶回家。

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