流浪狗兄弟生死相依出車禍全程守護不肯讓開　如今牠們最想要是？

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

一隻乳牛色流浪狗在穿越高速公路時因為閃避不了高速行駛的車輛，被車子撞倒後身受重傷倒在路邊奄奄一息，此時狗狗另一位同伴棕狗眼見牠生命垂危，不顧一切用肉身為牠擋住任何接近牠的人事物，兩隻狗狗的兄弟情深也感動了警察和消防員。

綜合外媒報導，美國佛州一隻名叫葛洛佛（Grover）的乳牛色流浪狗在2024年11月於高速公路上遭遇車禍重傷，當時的牠奄奄一息倒在路邊等死，此時牠的同伴、另一隻名叫佐羅（Zorro）的棕狗突然出現，就這樣一直守護在身邊不肯離去，直到有好心人叫來警察一探究竟，佐羅才焦急的在葛洛佛身邊走來走去，不斷暗示警消自己的兄弟受重傷了，希望人類可以幫幫忙拯救自己同伴的性命。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

汪星人對同伴，也是不離不棄的。（facebook@Jajaira Rivera）
+2

在警消處理葛洛佛與佐羅的狀況時，佐羅一直觀察著人類的動態，一刻都不肯離開葛洛佛身邊，堅持要守護牠到最後一刻，這樣的兄弟情誼讓在場所有警消都非常感動，後來聯繫上動物保育組織「動物福利洲際夥伴（Interstate Partners for Animal Welfare, IPAW）」人員時，動保組織也對葛洛佛與佐羅的兄弟情深非常觸動，因此決定將牠們一起帶去獸醫院救治。

巴士司機帶狗狗一起上班　更有1暖心舉動惹起全車人關注：很有愛13歲老狗走不動被拋棄　為牠穿上吊帶後再次站起來：愛能改變一切

延伸閱讀：收容所滄桑狗滿臉憂傷　被人認為太醜　義工揭悲慘過往：牠才1歲（點擊連結看全文）

+8

在動物福利洲際夥伴組織人員的照顧下，葛洛佛好不容易從重傷中慢慢復原，撿回一條性命，由於葛洛佛的傷勢很嚴重，組織無法負擔龐大的醫藥費，還為此特地辦了募款，希望有更多好心人可以幫幫忙，所幸最後也籌到了必要的醫藥費，葛洛佛也復原的不錯。

誰願意把牠們一起領養，給牠們永遠的家？

牠們只想要一個家（instagram@ipawrescue）

動物福利洲際夥伴組織發言人費南德斯（Leslie Fernandez）表示，現在葛洛佛經過幾個月的復健已經恢復良好，但考量到葛洛佛跟佐羅幾乎是形影不離的兄弟，所以希望可以為兩隻狗狗同時找到同一個領養人，希望有人可以一次把這兩隻狗都帶回家。

延伸閱讀：狗狗試圖喚醒已故貓咪　認清情況後傷感流淚　觸動600萬網民心（點擊連結看全文）

+5
為14歲病重狗狗舉辦告別派對　附近的鄰居都來了　輕摸擁抱很溫馨狗狗誤吞玩具球沒法呼吸險死　危急關頭獸醫妙手一推助牠成功脫險泰國狗長期被鐵鏈拴著直到被領養　移居新家後第一次見雪牠超興奮夢裏好色狗帶女友回家更有親密舉動　醒來時還被牠盯著：你懂的街頭自帶眼線白狗與黑狗汪汪叫賣萌　想帶回家時被告知：這不是狗臘腸狗被充許到醫院探訪主人　小手緊扒床邊尾巴狂搖：真的好想你主人要求讓8周大牧羊犬安樂死　獸醫1個決定逆轉狗生　結局超暖心

延伸閱讀：

羊羊逛大街！台南安南羊群溜出門放風 路過人車嚇得忙讓路

宜蘭利澤沙灘2保育類弗氏海豚擱淺 小海豚存活今野放

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

動物熱話
寵物
聯合新聞網