收養4年的哈士奇還認不出飼主？花2分37秒才醒悟讓人崩潰：是弱智
撰文：聯合新聞網
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一名女子領養了一隻哈士奇，養了四年愛犬還是認不出自己飼主是誰，每次飼主只要下班開門回家，狗狗都會愣在原地無法辨識出自己的飼主，短則20秒長則2分37秒才會發現原來站在眼前的女人是飼主，讓女子十分崩潰。
大陸一名女網友養了一隻哈士奇四年，每天開門回家都會經歷一段奇怪的過程，就是自家愛犬永遠認不出自己，而且這種狀況還有惡化的趨勢。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
原先狗狗需要花個10到20秒才能認出自己，現在竟然要花上2分37秒才知道眼前的女人是飼主，讓女子崩潰直呼：
我是不是真的養到一隻弱智的狗狗。
養了4年的哈士奇，還是認不出主人？
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從影片可以看到，女飼主推開門進來後，在門邊的哈士奇看到飼主完全沒反應，依然一臉憨呆看著眼前人，後來牠終於發現到哪裡不對勁，開始找尋飼主的身影，卻還是沒有辨認出眼前的女子是飼主，經過兩分多鐘後，二哈才後知後覺發現站在眼前的女子是飼主。
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