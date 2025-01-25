巨型黑狗狗在後園打滾撒嬌　獲百萬網民點讚：你肯定牠不是黑熊？

最近在網路上流傳一段短片，一名飼主把黑熊當狗養，巨大黑熊就這樣在草地上打滾嚇壞不少民眾，不少人紛紛猜測這人是不是富豪專門把野生動物當寵物在養，後來這隻龐然大物轉過身來後大家才恍然大悟。



Tiktok一名網友「@nicholaswelton75」拍攝了一段影片，從影片中可以看到一隻跟黑熊一樣大的生物在院子裡面打滾嬉戲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近在網路上流傳一段短片，一名飼主把黑熊當狗養，巨大黑熊就這樣在草地上打滾嚇壞不少民眾。（tiktok@nicholaswelton75）

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但飼主卻完全不在意，疑似已經把黑熊當狗養，後來正在地上打滾的動物起身後嚇到不少人，原來這隻「黑熊」其實不是熊，只是一隻身形十分巨大的米克斯黑狗（混種狗）。

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這不是巨大黑熊嗎？（tiktok@nicholaswelton75）

影片在網路上掀起熱議，吸引超過百萬人朝聖，網友留言表示

「太嚇人了我以為是AI影片」、

「想說這年頭看太多把熊當狗養的案例，數不勝數」、

「到底是什麼品種的狗可以長這麼大隻」、

「好巨大的身形有點嚇到」。



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