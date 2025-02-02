開車4000公里回鄉過年　陸男連狗帶窩打包9隻毛孩：1個都不能少

中國的春運出現不少返鄉奇景，小紅書一名周姓博主今年開車返鄉，整車塞得超滿，因為他把家裡的哈士奇、法鬥和柴犬等九隻狗通通載回家過年，車內塞不下，他還改裝越野車托運行李架，連狗帶窩一起載。



周姓男子返鄉時，一車載了九隻狗，吸引旁人搶拍。（小紅書）

據《封面新聞》報導，論帶狗回家過年這件事，這屆網友各出奇招，主打的就是「回家過年，一個都不能少。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小紅書寵物博主周先生今年做了一個大膽的決定，就是把家裡9條狗狗全部接回家過年，其中包括哈士奇、柴犬、大麥町等大型犬和法鬥、哥基等中型犬。

為了安排好這些「乘客」，周先生準備了一台越野車，在後車廂放了5隻狗，其餘4隻則被安置在透明的狗房子裡，放置在越野車托運行李架子上。9隻毛小孩「連狗帶窩」一鍋端帶回了家。

帶狗狗長途跋涉回鄉，幸好狗狗們坐的是軟臥呢！

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狗狗們剛上車的時候很興奮，後面都在箱子裡睡著了，下車休息後又重新活蹦亂跳。

三個小時的車程並不長，這也不影響周先生一路獲得了超高的回頭率。「很多路上的行人都在對我們拍照。」周先生說，為了避免太過於吸引眼球從而形成安全隱患，他們沒有上高速，選擇走國道之類的鄉下小路和城市道路，每隔一個多小時就需要停下帶狗下車透氣和排便。

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由於擔心9隻狗會嚇到附近的乘客和小孩，他們也只會找沒有人的樹林和小道停車休息。

其他網民也分享載毛小孩返鄉過程。（小紅書）

即使一路上折騰不少，周先生也表示很值得，

「牠們都像我的家人一樣，要過年一起回家過年。」

其他網民也分享載毛小孩返鄉過程。（小紅書）

另外還有網友分享，自己從海南開車回內蒙，前後開了3300公里，就是為了帶狗狗一起回家過年。

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