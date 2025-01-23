幸運小貓｜逃過火災又墜樓　最終竟只受輕傷　大家更為牠眾籌療傷

前幾天，美國紐約的一棟大樓發生了火災，短短幾個小時，整棟公寓陷入火海。



當時三樓一個住戶的小貓因為受到驚嚇躲到了窗外，一動不敢動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

消防員前來滅火，想要將貓咪救下來。（The Animal Project NYC ）

消防員前來滅火後，想要將貓救下來，可貓太害怕了，一看到人伸手，直接腳滑墜樓了。

小貓重重地摔在地上，大家都急壞了，怕牠骨折甚至喪命。

但貓咪太害怕，一看到人伸手，就直接腳滑墜樓了。（The Animal Project NYC ）

大家立刻把牠送到醫院檢查，卻發現：小貓除了嘴巴裂開出血，身上多處擦傷外，啥事沒有。

醫護人員都替牠感到高興，覺得這是一個奇蹟。

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雖然小貓的傷勢很輕，但主人還是希望牠能住院觀察一段時間，直到牠完全康復。

貓咪Goldie要快點康復（gofundme）

講真，小貓咪躲過了火災和墜樓，也算是福大命大，希望以後都平安順利吧。

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