幸運小貓｜逃過火災又墜樓　最終竟只受輕傷　大家更為牠眾籌療傷

撰文：貓與愛的世界
出版：更新：

前幾天，美國紐約的一棟大樓發生了火災，短短幾個小時，整棟公寓陷入火海。

當時三樓一個住戶的小貓因為受到驚嚇躲到了窗外，一動不敢動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

消防員前來滅火，想要將貓咪救下來。（The Animal Project NYC ）

消防員前來滅火後，想要將貓救下來，可貓太害怕了，一看到人伸手，直接腳滑墜樓了。

小貓重重地摔在地上，大家都急壞了，怕牠骨折甚至喪命。

但貓咪太害怕，一看到人伸手，就直接腳滑墜樓了。（The Animal Project NYC ）

大家立刻把牠送到醫院檢查，卻發現：小貓除了嘴巴裂開出血，身上多處擦傷外，啥事沒有。

醫護人員都替牠感到高興，覺得這是一個奇蹟。

露營時意外遇4腳獸騷擾　陌生小貓自動送上門　1個華麗轉身成家人正打算去收容所領養貓咪　卻意外地在雨中與待救小貓邂逅相遇

延伸閱讀：流浪貓遇上車禍　當眾人以為貓咪快死時　沒想到有奇蹟出現了（點擊連結看全文）

+1

雖然小貓的傷勢很輕，但主人還是希望牠能住院觀察一段時間，直到牠完全康復。

貓咪Goldie要快點康復（gofundme）

講真，小貓咪躲過了火災和墜樓，也算是福大命大，希望以後都平安順利吧。

延伸閱讀：小貓生死邊緣掙扎　無法正常行走還有白內障　獸醫1舉動助牠重生（點擊連結看全文）

+4
機心貓為求包養耍手段　先扮跛腳博同情進屋　後續有更誇張舉動共乘車遇迷你可愛橘貓　卻被司機警告離遠點：身價是你10倍惹不得貓咪冷得要用枯葉來取暖　救起後揭發牠是被遺棄　後續好運連連同事自製布條為資深貓員工慶生　網民激讚超溫馨：大家都好有愛店門口貼上貓畫像　1位置畫得最傳神　網民看到本貓：一貓一樣14歲肥胖盲眼老貓沒人領養直到她出現　被愛包圍下牠變得不一樣

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

寵物
動物熱話
貓與愛的世界