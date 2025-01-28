貓界男神將異色瞳姐妹白貓迷倒 左擁右抱在家開後宮：親密日常
撰文：貓與愛的世界
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網友@sangoruka_cats 家裏有一隻10歲的暹羅公貓「路卡」，後來又收養了一對兒白貓姐妹花。
網友一開始還擔心路卡會被排擠，畢竟倆白貓那麼親，很難插進去第三貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
但沒想到的是，路卡成男神了，姐妹貓們都超級喜歡牠。
點擊圖片放大看異色瞳姐妹白貓的美態，還有那隻貓界男神：
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這天，網友想看看貓貓們都在幹嘛，然後就看到路卡坐在白貓姐妹中間，一臉悠閒地享受牠倆的理毛服務。
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倆小貓還不時地還停下來跟路卡撒嬌……
三隻貓溫馨的畫面，讓網友越看越心酸，感覺自己成了家裏最多餘的那個。
貓：
去掉「感覺」，你就是最多餘的那個！
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