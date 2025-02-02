遇上奶白色全身炸毛貓 網民疑惑：跟這生物混血的？真實身價不菲
撰文：聯合新聞網
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最近在網路上有一段短片瘋傳，只見影片中有兩隻長相奇特的小貓正在跟飼主玩逗貓棒，米白色的小貓卻擁有全身捲曲的毛髮，外貌看起來十分特殊，如果沒有動起來的話會以為是什麼長毛絨毛娃娃，吸引不少網友好奇到底是什麼品種。
牠是身價不菲的貴價貓咪：
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奇特小貓影片在網路上吸引不少網友熱議，網友留言表示：
「想拿梳子給貓貓的毛梳順」、
「原來這就是德文捲毛貓，第一次看到」、
「我還以為是什麼綿羊跟貓的混種」、
「天生自然捲好可愛」、
「德文捲毛貓很稀有的」。
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德文捲毛貓又被稱為「德文帝王貓」 ，該品種的貓咪耳朵又尖又大，眼睛為橢圓形，四肢細長，皮毛又短又細密，看起來跟一般常見的貓咪不太一樣。德文捲毛貓平均一隻要價5000港元以上，若是血統純正的德文捲毛貓甚至要價超過2.5萬港元。
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