遇上奶白色全身炸毛貓　網民疑惑：跟這生物混血的？真實身價不菲

最近在網路上有一段短片瘋傳，只見影片中有兩隻長相奇特的小貓正在跟飼主玩逗貓棒，米白色的小貓卻擁有全身捲曲的毛髮，外貌看起來十分特殊，如果沒有動起來的話會以為是什麼長毛絨毛娃娃，吸引不少網友好奇到底是什麼品種。



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這是綿羊還是貓？（微博）

牠是身價不菲的貴價貓咪：

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奇特小貓影片在網路上吸引不少網友熱議，網友留言表示：

「想拿梳子給貓貓的毛梳順」、

「原來這就是德文捲毛貓，第一次看到」、

「我還以為是什麼綿羊跟貓的混種」、

「天生自然捲好可愛」、

「德文捲毛貓很稀有的」。



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德文捲毛貓又被稱為「德文帝王貓」 ，該品種的貓咪耳朵又尖又大，眼睛為橢圓形，四肢細長，皮毛又短又細密，看起來跟一般常見的貓咪不太一樣。德文捲毛貓平均一隻要價5000港元以上，若是血統純正的德文捲毛貓甚至要價超過2.5萬港元。

喵：大家好，我是德文捲毛貓又被稱為「德文帝王貓」。（微博）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】