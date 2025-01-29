家中有4隻愛坐掃地機器人貓咪　隨時要乘車巡視全家　喵：輪到我

網友@ragdollquad 家裏養了4只小貓，牠們對家裏的掃地機器人都很感興趣。



這天，小貓「格羅夫」（Grover）竟然直接坐在了掃地機上，然後像個國王一樣四處巡視。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

你家貓咪也喜歡掃地機器人嗎？（tiktok@ragdollquad）

而家裏的其他貓，一直暗戳戳地在旁邊看着。

貓咪們迷上了坐掃地機器人巡視全家：

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貓：

「你玩夠了吧，也該輪到我了！」

網友看着他們這樣子真的忍俊不禁：「咋還開上車了。」

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說起來，這並不是格羅夫第一次「開車」，事實上牠每天都會騎着掃地機到處走，為此掃地機報廢了2個。

小貓帥氣駕駛技術也得到很多人的稱讚，大家都覺得牠是一名優秀的騎手。

但也有人借格羅夫的事討伐自己家小貓：「我家貓也會騎吸塵器，然後牠就可以開着車揍我了！」

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