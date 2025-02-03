水果店老闆遇流浪貓暖心收養　全靠牠1技能業績狂增長：貓肥家潤

俗話說「狗來富， 貓來起大厝」！中國有網友近日分享稱，有水果店老闆收編了一隻流 浪貓，而牠像是懂得報恩般，不僅會幫忙抓店裡老鼠害蟲，還當起「招財貓」吸客讓店裡的業績大漲。



水果店老闆收編的貓咪。（微博）

微博一名擁有超過21萬粉絲的博主「打板小牛哥」日前發文分享，在一間水果店偶遇了一隻貓咪，因為看牠可愛，就和牠玩了一會兒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

水果店老闆收養流浪貓後，生意大增！

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水果店老闆透露，該隻貓咪是2個月前撿到的流浪貓，「可憐巴巴的，不救會死，於心不忍就帶回來了」。沒想到，貓咪被收編後還沒滿一個月就開始「上班」，幫忙「捉蟲」，店內老鼠、蟑螂、昆蟲等全都消失的一乾二淨。

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而這隻貓咪也似乎具有「招財體質」， 有些顧客因愛貓，還會特地到店裡買水果，順便和喵星人玩。老闆開心表示，

有了貓之後，業績增長了百分之五十！

網友的留言。（微博）

而這篇暖心的文章也引發網友的迴響，紛紛留言表示，

「金牌銷售小貓咪」、

「 貓條、罐罐安排上」、

「老鼠蟑螂昆蟲全部消失的一乾二凈，這個很重要！乾凈、減少病菌風險，也會招財。財神不入髒門」、

「 貓肥家潤」、

「招財貓了吧！」



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