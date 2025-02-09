貓咪總是把貓砂帶出來？9種簡單方法輕鬆應對：頂入式或許能解決

每天在家踩到散落的貓砂，甚至發現床上、沙發上都沾滿貓砂時，可能會讓人崩潰。貓咪帶出貓砂是許多鏟屎官的共同煩惱，對此，寵物雜誌《catster》整理出9種實用方法，幫助你解決這個惱人問題！



貓咪在使用貓砂盆時，貓砂容易黏在牠們的腳掌和毛髮上，之後貓咪在家裡四處走動時，這些貓砂就會慢慢掉落，散布在家中各個角落，甚至藏進地毯或剛洗好的被單中。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

以下是《catster》分享9種有效的解決方案，你可以選擇最適合自己和貓咪的方式，或結合多種方法以達到最佳效果。

貓砂不應做得太幼，否則會很容易被貓咪翻至盆外。

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1. 避免貓砂倒太滿

過滿的貓砂容易被貓咪踢出盆外，增加落砂的機會。一般來說，貓砂深度維持在5-7.5公分即可，具體可依照貓砂品牌的建議來調整。

2. 選擇顆粒較大的貓砂

較細的貓砂比起大顆貓砂更容易黏在貓咪腳上並被帶出來。如果想減少貓砂帶出的情況，可考慮換成大顆粒的貓砂，如木屑砂。但記得要漸進式更換，給貓咪一段時間適應。

3. 使用高側邊或頂入式貓砂盆

有些貓咪特別喜歡用力挖砂，如果貓砂盆邊緣太低，貓砂容易飛濺到地上。此時可以考慮使用高邊緣或頂入式貓砂盆，能有效減少貓砂外溢的情況。

貓砂要選主子喜歡的款式，貓奴也要做好「鏟屎官」的工作。(Getty Images)

4. 使用防砂墊

在貓砂盆外放置防砂墊，可以攔截貓咪腳上的貓砂。雖然需要定期清理墊子，但總比要打掃整個房子來得輕鬆。

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5. 每天清理貓砂盆區域

在貓砂盆旁放一台無線吸塵器，養成每天吸塵的習慣，也可以防止貓砂被帶得更遠。

6. 選擇無粉塵貓砂

某些貓砂會產生大量粉塵，容易黏在貓咪腳掌上並帶出來。選擇低粉塵或無塵型的貓砂，可以減少貓砂散落的情況。

選擇無粉塵貓砂，也能減少打青的麻煩。（VCG）

7. 修剪貓咪腳掌毛

長毛貓容易帶著貓砂到處走，因為貓砂可能會卡在牠們腳掌周圍的毛髮裡。定期修剪腳掌毛可以大大改善這個問題。

8. 使用快速凝結的貓砂

使用非凝結型貓砂，貓咪可能會踩到潮濕的貓砂，導致砂粒黏附在腳掌上，並在乾燥後掉落在家中各處。選擇快速凝結型的貓砂，能有效減少這種情況發生。

9. 將貓砂盆放在硬質地板上

避免將貓砂盆放在地毯上，貓砂容易滲入纖維，難以清理。最好將貓砂盆放在木地板、塑膠地板或磁磚上，打掃起來更輕鬆。

希望上述方法能幫助你解決落砂問題，讓家裡變得更加乾淨整潔。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】