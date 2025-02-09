小女兒與貓咪在一起十分安靜　回頭驚見毛孩變成洋娃娃被裝飾

都說孩子靜悄悄，一定在作妖，這是真的！



這天，網友@victoria.morris 需要暫時離開一會兒，便拜託自家小貓露娜（Luna）陪自己的女兒玩一會兒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

露娜表示：最喜歡小主人了。（tiktok@victoria.morris）

兩個「小朋友」似乎相處的特別和諧，一點吵鬧聲都沒有。

網友回來就覺得格外安靜，連忙走到卧室裏去看。

只見：露娜和女兒都待在牀上，他們的身邊還散落着很多蝴蝶結，重點是露娜身上全是蝴蝶結。

是小主人在霸凌貓咪嗎？

+ 10

女兒特別驕傲，覺得小貓很漂亮，而貓呢…情緒穩定的一批，似乎也很滿意小主人親手給做的造型。

延伸閱讀：為阻貓咪離家出走 貓奴用1簡單方法成功攔截 結果卻遭愛貓怒瞪（點擊連結看全文）

+ 12

網友也是無語了：

你真的很寵她，露娜。

喵：快放開我~（tiktok@victoria.morris）

露娜：那你看看

喵：誰來救救我~（tiktok@victoria.morris）

延伸閱讀：購物中心頂層出現貓咪住客 不敵食物陷阱秒被捕：牠已逃家1年多（點擊連結看全文）

+ 6

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】