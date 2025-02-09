小女兒與貓咪在一起十分安靜 回頭驚見毛孩變成洋娃娃被裝飾
撰文：貓與愛的世界
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都說孩子靜悄悄，一定在作妖，這是真的！
這天，網友@victoria.morris 需要暫時離開一會兒，便拜託自家小貓露娜（Luna）陪自己的女兒玩一會兒。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
兩個「小朋友」似乎相處的特別和諧，一點吵鬧聲都沒有。
網友回來就覺得格外安靜，連忙走到卧室裏去看。
只見：露娜和女兒都待在牀上，他們的身邊還散落着很多蝴蝶結，重點是露娜身上全是蝴蝶結。
是小主人在霸凌貓咪嗎？
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女兒特別驕傲，覺得小貓很漂亮，而貓呢…情緒穩定的一批，似乎也很滿意小主人親手給做的造型。
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網友也是無語了：
你真的很寵她，露娜。
露娜：那你看看
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