人類消失後貓咪會怎樣？專家分析喵星人潛力：主宰世界絕對有可能

看著家中的貓咪整天都在睡覺，很難想像牠們其實是天生的求生高手。寵物雜誌《catster》揭密，如果有一天人類消失，大部分的貓咪，甚至是你家中那隻懶洋洋的貓咪，不但不會驚慌失措，反而能迅速適應，成為新世界的主宰者。



喵星人是求生高手，牠們要生存下去，似乎並不是大問題。（unsplash@marko-blazevic）

說到寵物，貓與狗無疑是人類最喜愛的選擇。狗經歷了超過3萬年的馴養過程，與人類建立了深厚的依賴關係，甚至在生理上與狼產生了顯著差異。然而，貓咪的馴化歷程卻截然相同，牠們與人類共存數千年，卻依舊保留祖先的許多野性特徵。事實上，貓咪並非真正被人類馴服，而更像是選擇與人類和平共處的野生動物。也許，牠們並不像我們想像中那麼需要人類。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

喵星人的適應能力，實在太強了。（unsplash@ruslan-sikunov）

人類消失了，對貓咪來說，可能影響不會太大：

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根據《catster》的說法，貓咪的確享受與人類相處的時光，某些品種甚至以黏人著稱，但這種親密並不代表牠們無法獨立生存。狗狗需要在人類的呵護下才能健康快樂生活，但貓咪即使沒有人類的照顧，依然具備獨立求生的能力。

以流浪貓和野貓為例，全球有數百萬隻無主貓，一些曾是家貓，另一些則是代代生存於野外的純野貓。野貓從未依賴過人類，牠們完全獨立，擁有純粹的野性。與其他野生動物一樣，野貓壽命較短，生存上常面臨嚴峻考驗。然而，即使環境艱難，野貓每年仍可生育多達36隻幼貓，使得族群持續壯大。

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如果人類消失，野貓和流浪貓將迅速回歸本能，牠們能夠狩獵老鼠、鳥類和小型哺乳動物，快速適應城市和鄉村環境，持續繁殖，展現驚人的生命力。即便是家貓，也只需幾代演化，就能重拾狩獵本能，在荒野中尋找生存之道。

貓咪是天生的生存專家，不僅能在無人世界生存，甚至可能成為某些地區的主宰動物。也許有一天人類會消失，但貓咪將始終是這個世界的倖存者。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】