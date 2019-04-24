【幼犬牙痕】狗狗咬鞋有原因　牠想告訴你：我長大了！

剛成為狗主的你，可能從沒想過那可愛的小天使，竟會突然變臉成為搗蛋小惡魔。隨著狗狗日漸成長，牠便開始咬家裡的東西，桌椅、襪子、鞋子……什麼都想咬咬看。特別是鞋子，早已被咬壞了好幾雙。究竟為何狗狗要咬鞋子呢？原來是成長必經階段！

初入門的鏟屎官都喜歡選擇年幼的狗狗從小養起，然後會發現幼犬在一定時期開始就會有特別強的破壞力。

牠們最愛的目標是各種鞋子，特別是拖鞋。

各種兒童玩具、報紙雜誌書信都是他們的破壞目標。

他們除了亂咬和嚼爛這些東西之外，還會猛力的咬着甩動牠們。

這裏面有三個重要的幼犬期特徵。

玩具可減輕狗狗的破壞力。（istock)

1. 首先是貪玩

成長中的幼犬天生就愛探索環境中的所有事物。

在野生環境下，狗狗是機會主義者，為了生存，必須對世界上所有事物特性累積廣泛知識。

家養狗狗的生存環境安全很多，但是在基因裏的遠祖行為並未因此喪失。

玩具的安全尺寸，就是要比狗狗的口約大2倍。（istock）

2. 其次是長牙齒

這是大部分鏟屎官都懂得的原因，和嬰兒長牙的時候喜歡咬東西是一樣一樣的。

幼犬4~6個月會開始長恆齒，

這個時期狗狗需要咀嚼堅硬物品，協助新牙冒出來。

市場上銷售的軟性狗食物對此毫無幫助。

因此除非給幼犬咀嚼適當的堅硬食物，否則牠會退而求其次，尋找自己認為可接受的東西來咬。

狗狗普遍愛球體玩具，主人選擇時要考量物料安全，顏料、耐用性等等。（Getty Images）

3. 第三是成長中的幼犬有一個「前狩獵」階段

此時的狗狗已經大到會對獵物產生興趣，但捕捉獵物的能力還不夠。

在成長期間，充分的營養相當重要，野生的成犬會帶一整塊肉塊回巢穴給幼犬吃。

因此「較大幼犬期」的特點是大狗會把東西放在地上給小狗吃。

因此「較大幼犬期」的特點是大狗會把東西放在地上給小狗吃。

因此「較大幼犬期」的特點是大狗會把東西放在地上給小狗吃。

我並非手抖粘貼了3遍，是因為在人類飼養狗狗的角色關系裏面。人類就是上面三句加粗文字裏面的「大狗」。

所以你現在懂了，小狗就是把放在地毯上的拖鞋、書信、襪子、快遞包當成「大狗」給牠的禮物，這是天生的反應，不是刻意搞破壞。

咬了這些東西而被「大狗」斥責，這對於特別想適應和討好人類的幼犬來說，實在是受到了一萬點傷害。

怎樣去避免狗狗咬這些你不想牠咬的東西呢？

其實也特別的簡單。

當人類的寶寶們到了磨牙期，隨手拿東西都咬嘴裏的時候，父母通常是怎麼做的，對狗狗就怎麼做。

1. 別把這些你不想牠咬的物件放到地上；（異物不給BB夠得著）

2. 給牠可以咬的東西，例如狗狗專用的玩具、咬膠、磨牙棒等；（給BB橡膠奶嘴、咬膠）

3. 不要一大堆東西擺地上給牠咬，可以經常更換，但總有東西給牠咬着玩；（玩具分批拿出來，輪換新鮮感）

4. 當發現牠正在咬不該咬的東西，制止，然後替換其他有吸引力的東西給牠咬。（用正確引導替代無效懲罰）

對人如此，對狗狗也是如此，用對方法自然皆大歡喜。

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】

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