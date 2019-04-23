【犬隻訓練】啃咬也分好幾種　別再誤會狗狗是攻擊狂

狗狗天生是攻擊狂？當然不是。狗狗有攻擊行為，大多數情況下都是出於自我保護的需要，當狗狗覺得生命受到極大威脅時，才會作出攻擊性行為。因此，應從小便教導狗狗，讓牠明白到咬人是不應該的，從而訓練出聽話的狗狗。

去年9月發生的增城金毛咬人事件，其實讓我非常震驚。

震驚的源頭不是金毛咬了人，而是很多人不相信金毛會咬人！

很多人養狗之前認真研究了各種狗狗的品性，看中了待人友好的金毛就以為萬事無憂。

然而養了不久狗狗就開始撕家，家裡甚麼東西都咬，人的手、腳跟也都不放過，一有機會就下口。

金毛不是大暖男嗎，怎麼老是咬人？

在家訓練狗隻時間更彈性。(VCG)

極具攻擊性的狗狗

你精心挑選的狗狗是否真的有劣根性，是個天生的攻擊狂？當然不是，這樣的話你可能活不到現在。攻擊可能是出於適應環境或自我保護的需要，但更多是在敵對性增高時出現，狗狗覺得生命受到了極大的威脅，已經做好必死的決心。

所以敵對性攻擊的咬殺傷力很大，小型犬能輕易咬下一大塊肉，中大型犬能把整個胳膊連皮帶骨都扯下來。攻擊性撕咬出現的概率很低，但這種級別的不是一般主人所能訓練的，建議找訓犬師。

在家訓練狗隻能為狗隻度身訂制課程。(VCG)

咬？是哪種咬？

排除攻擊，狗狗的啃咬還分很多種情況：玩咬，自衛咬，發泄情緒……

玩咬

磨牙期的狗狗跟嬰幼兒期的孩子有點相似，用嘴去探知摸索這個世界。幼犬時期更多的是玩咬，通過啃咬來認識物體的形狀、材質、重量等。

在狗狗眼裡，人的手腳可能和其牠東西毫無兩樣。狗狗甚麼都要咬，才能在心中建立這個世界的印象，這是成長的必經之路。狗狗興奮的撲上去咬你、摸着摸着突然就咬你、玩遊戲的時候咬你，這些都可以歸入玩咬的範疇。3歲定80，建議主人在幼犬期，就對狗狗的玩咬行為進行糾正。很多成犬撲人、咬手、分離焦慮等，都是幼犬期的歷史遺留問題。

在家訓練狗隻令狗狗在戶外接收指令更易分心。(VCG)

自衛性

自衛性的情況就很多了。狗狗腳上有傷，而你無意中觸碰到弄疼了牠，牠馬上對你來了一口。跟人的縮手反應相似，感受外界刺激→痛→做出反應（咬/縮手，希望脫離疼痛的狀態），所以咬完你狗狗可能一臉無辜的看着你，因為這對於牠來說是正常條件反射。

長期被打罵恐嚇處罰的狗狗，也會經常自衛性啃咬。牠怕啊，不知道下一秒主人是打還是罵，強烈的恐懼讓牠用利齒武裝保護自己。

今天的文章只說玩咬的部分。狗狗玩咬的時候，如果主人採用正確的方法，是能夠及時扼殺這個壞習慣。但是很多主人由於不了解，給出了錯誤的反應。

罵

如果你狗語十級的話，我是舉雙手雙腳贊成用語言教育感化狗狗的。但是！並沒有人能達到這種境界，這樣既浪費口舌又錯過教育狗狗的最佳時機。

打

一直覺得用打來教育狗狗，是件技術含量特別高的事情。打，打哪裡，怎麼打，打幾下，用多大力打，都是有一定講究。

這就是我不推薦新手用《狗語者》裡西薩的訓狗方法的原因。西薩除了現場對狗評估外，他常會把問題狗帶回他的狗心理治療場去，利用別的狗在面對牠時的反應來協助判斷，但這個判斷過程，在節目中並沒有完整體現。看《狗語者》，只能學到表面，裡面深層次的東西你悟不到，這樣去訓狗只會錯上加錯（西薩訓狗也是被咬過不少次的，慎用）。

正確引導

幼犬是訓練的黃金時期，千萬不要錯過。牠們喜歡玩，你就拿一個牠喜歡的玩具，引誘牠跟你一起玩。不斷表現出很好玩的樣子，再遞給牠讓牠跟你一起玩。

幼犬玩耍的時候，很容易不小心咬到玩伴，而且力度不會節制，因為牠們沒有學過。只要狗狗咬人，大叫一聲，順便把玩具一同拿走，離開這個地方，讓狗狗自己反省。不管狗狗怎麼叫，都不要理牠。

過一段時間等狗狗安靜下來，再拿玩具跟牠玩耍，只要狗狗玩耍時沒有咬人，遊戲結束後就獎勵他。

讓牠覺得「玩咬=遊戲結束」、「不咬人=有獎勵」。

成犬也一樣，玩咬一般用不理睬這種處理方式，都能得到解決。

然而，就是這套方法，前兩天剛被人質疑。

只能說，方法都是這一套，但是做起來會不會成功，那就要看主人的功力了。任何一個小動作，都可能改變狗狗對咬人的理解。

這就是為甚麼上門訓犬，優於把狗狗送去基地訓練。

我們要上門了解，了解情況狗狗的性格、發生的環境、誘因以及主人的反應，只有弄清楚了，才能給主人糾正的方法，教他們怎麼應對。因為主人平時的一些動作習慣，會讓狗狗形成壞習慣。跟狗狗長久生活的，是你們，只有你們自己掌握正確對待狗狗的方法，訓練才算真正成功。

每次啃咬之後，希望你能把以下信息記錄下來：

1、你跟狗狗當時所處的環境因素

2、被咬之前你和狗狗在做甚麼

3、牠咬完你之後，你做了甚麼

每一次玩咬都記錄下來，這就是一張狗狗玩咬的病例表，能夠分析出狗狗咬的原因。玩咬用了無視方法，並沒有改善？把表找出來，看看究竟是甚麼地方做錯了。

每隻狗狗的品種、年齡、性格、成長環境等都各有差異，問題行為的成因也各不相同。實際行為糾正中應根據每隻狗狗的不同情況，仔細分析，因材施教。所以請主人們善用這張表。

沒有甚麼長大後就能變聽話的童話故事，有的只有主人有意無意間的教導，才會讓狗狗發生了正向的變化。

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】

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