義工救「懷孕」俄羅斯藍貓　檢查後揭傷心真相：肚裡不是胎兒

養貓就要照顧牠一輩子。台灣宜蘭一隻藍貓3年前開始過著流浪生活，直到近一年突然挺著巨大的肚子，四肢瘦弱遊走在附近店家，被好心人發現PO上網通報救援。起初大家以為貓咪可能是懷孕了，由宜蘭縣浪孩協會的志工協助誘捕安置，直到貓咪送醫檢查，發現肚子裡的其實是滿滿的膿和腹水，隔天趕緊安排開刀治療。

宜蘭一隻藍貓挺著巨肚流浪近一年。（ETtoday提供，圖／宜蘭縣浪孩協會授權）

宜蘭縣浪孩協會的志工分享，起初協會接到通報時，看到貓咪的肚子很大，以為是待產貓，擔心會被人蓄意安置繁殖，於是到現場看一下，沒想到貓咪的肚子大得不像話。志工詢問過附近店家，得知貓咪在附近生活3年，先前有自稱是主人的民眾要來誘捕牠回家，但貓咪疑似把對方抓傷，就沒下文了，近一年貓咪都是大著肚子，志工聽著越覺得不對勁，決定要捕捉救援。

由於貓咪流浪多年，飼料和罐頭都不吃，店家說牠被養到只吃香腸跟鹽酥雞，讓志工花了不少時間才誘捕成功。志工將貓咪帶去醫院，本來只是要掃晶片，但牠的情緒太緊張，後來在醫生的評量下，使用微量的麻醉，掃晶片順便照一下超音波，沒想到一照竟然發現，裡面裝的不是小貓，而是滿滿的膿，「因為牠子宮蓄膿＋子宮扭轉，腹腔嚴重發炎造成滿肚子腹水」，隔天立馬安排手術治療。

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志工心疼的說，「流浪品種貓的來由，都是我們『人』因為喜歡、因為可愛、因為牠純種而去購買飼養，但是做這些決定之前，沒考慮過這是要10幾20年的事，不是一年兩年，然後不喜歡就棄養，還好牠很爭氣，雖然頂著膿跟腹水過了一年還是艱困的活下來」，貓咪先在醫院休養觀察，之後會親訓送養，「在這邊懇請大家幫忙牠的醫療資源，讓牠不要因為我們的自私繼續受苦好嗎？」

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