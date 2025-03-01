狗狗偷咬貓咪尾巴被媽媽發現　表情變化逗樂網民：不是狗狗的錯

網友家養了一貓一狗，分別是大白狗「霍莉（Holly）」與橘貓「岡瑟（Gunther）」，關係非常要好。



這天，岡瑟無意間把尾巴「送」進了霍莉的嘴裏，汪星人見狀，克制不住的偷偷輕嚼了幾口。結果，卻立刻被正在看熱鬧的主人給抓包...►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Holly與Gunther雖然是一狗一貓，但關係很要好。（tiktokholly.gunther）

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從畫面中可以看到，霍莉輕輕咀嚼着岡瑟的尾巴。雖然，貓貓對此並不在意，但主人還是馬上阻止了這位現行犯。

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原本還笑嘻嘻的霍莉瞬間不嘻嘻，但還是乖乖的放開了貓尾。直到，牠聽到主人誇讚「你真漂亮！」後，才繼續露出了開心的笑容。

狗狗與貓咪昌的友情，旁人實在看不懂。（tiktokholly.gunther）

狗狗瞬間變臉的樣子也是逗樂了許多吃瓜群眾，不少人紛紛開始幫着狗狗說話：

「這絕不是霍莉的錯！」

「牠只是隻毛茸茸的小可愛！」

「貓看起來完全不介意哈哈。」



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