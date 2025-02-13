可愛狗狗犯錯遭主人責罵 姿勢很抱歉眼神卻在說真話：說完了沒有
撰文：狗與愛的世界
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動物們雖然不像人類一樣，可以擁有那麼豐富的情感和情緒。但如果跟牠們生活久了就會注意到，牠們也是有小情緒的。
網友家的狗狗名叫「Kometa」，性格貪玩、愛鬧騰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
Kometa和家中的毛孩朋友，感情很是要好：
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這天，網友在發現Kometa闖禍後，便把牠抓到了沙發上訓斥。
Kometa似乎也感知到自己好像做錯了事，立刻低頭接受主人的責備。但沒想到的是，照片拉近後卻發現，Kometa的姿態雖然是抱歉的，但眼神又好像不是那麼一回事...
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Kometa的眼神十分空洞無神，看起來就像是在等待主人什麼罵完一樣哈哈哈！
評論區：
「偷看那個眼睛真的太可愛了。」
「牠腦袋在想別的事情。」
「狗：什麼時候才要罵完？」
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