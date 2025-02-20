帶狗散步時小貓突然亂入　更跳到狗狗身上：這汪星人是我的手下

幾年前的一個早上，歪果小哥出門遛狗，剛走到拐彎處，突然出現了一隻小貓。



陌生貓咪突然跳到狗狗背上（facebook）

這貓看起來也就一兩周大，卻一點也不怕人，直接走到小哥面前，並且一下跳到了狗子身上，看樣子是要搭狗散步。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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因為沒有看到貓媽的身影，小哥就猜測牠可能是被貓咪家族淘汰的，一時之間慈爹心上線，決定領養牠。

於是，小貓被取名為「利奧」，開啟了有家的生活。

因為貓咪實在是太小了，需要幾個小時餵一次奶，所以小哥去哪都要帶著牠，確保牠隨時能吃上飯，健康成長。

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也正是因為這個時候養成的習慣，利奧長大後特別粘人，跟小哥形影不離。

於是，不管小哥是去上班還是旅行，都會隨身帶著牠哈哈哈。

咋說呢？這貓養的值，一年365天365天在身邊~不像我們只養了「半隻貓」，也就下班放假能看見~

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