床舖遭3隻狗狗霸佔　狗主網上募集奴才睡姿　最終得出超爆笑答案

日本有飼主近日發文求助稱，自己要睡覺時，發現 床被家中飼養的玩具貴賓、柴犬和西伯利亞哈士奇3隻 狗「霸占」了。於是緊急上網尋問，該用哪種睡姿才能躺上去，而網友也提出不少爆笑解方。



3隻狗狗佔據了主人的床。（X@miyamafukayama）

X平台一名日本網友「深山」（@miyamafukayama）飼養3隻狗狗，分別是玩具貴賓狗Riku、柴犬Rin和西伯利亞哈士奇Ashily。「深山」經常在社群、YouTube頻道發布3位汪星人的可愛生活日常，吸引了超過9萬粉絲追蹤。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗狗的可愛日常：

+ 10

而「深山」日前就發文稱要睡覺時，竟發現床被狗狗們「霸佔」了。

募集「在這個狀態能睡在床上的方法」（X@miyamafukayama）

延伸閱讀：門外蹲著滿身是泥陌生金毛犬 仔細看清楚後怎麼有點眼熟？快開門（點擊連結看全文）

+ 3

根據他分享的照片，貴賓狗Riku慵懶的躺在床尾；體積最大的哈士奇Ashily側躺在床鋪正中間，四肢伸直呼呼大睡；柴犬Rin則身體蜷曲在靠近床頭的位置睡覺。讓這位奴才哭笑不得發文，向網友募集「在這個狀態能睡在床上的方法」。

網民給出這答案，大家滿意嗎？（X@miyamafukayama）

逗趣的畫面迅速引發迴響，狂吸超過14萬個讚。網友也紛紛畫出許多「挑戰人體極限的睡姿」給飼主參考，也有類似經驗的貓狗飼主曬出自己的「受災照」。不過，飼主最後決定不跟狗狗們擠同一張床，隔日還不忘發文向網友道謝稱，

謝謝大家的所有意見，我因為睡在地上而筋骨痠痛。

延伸閱讀：曾最反對養狗 女兒在整理爸爸遺物時翻出令人心酸「手寫承諾書」（點擊連結看全文）

+ 4

延伸閱讀：

起底DeepSeek創辦人梁文鋒！17歲考入浙大 掌千億私募基金

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】