床舖遭3隻狗狗霸佔 狗主網上募集奴才睡姿 最終得出超爆笑答案
撰文：中天新聞網
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日本有飼主近日發文求助稱，自己要睡覺時，發現 床被家中飼養的玩具貴賓、柴犬和西伯利亞哈士奇3隻 狗「霸占」了。於是緊急上網尋問，該用哪種睡姿才能躺上去，而網友也提出不少爆笑解方。
X平台一名日本網友「深山」（@miyamafukayama）飼養3隻狗狗，分別是玩具貴賓狗Riku、柴犬Rin和西伯利亞哈士奇Ashily。「深山」經常在社群、YouTube頻道發布3位汪星人的可愛生活日常，吸引了超過9萬粉絲追蹤。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
狗狗的可愛日常：
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而「深山」日前就發文稱要睡覺時，竟發現床被狗狗們「霸佔」了。
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根據他分享的照片，貴賓狗Riku慵懶的躺在床尾；體積最大的哈士奇Ashily側躺在床鋪正中間，四肢伸直呼呼大睡；柴犬Rin則身體蜷曲在靠近床頭的位置睡覺。讓這位奴才哭笑不得發文，向網友募集「在這個狀態能睡在床上的方法」。
逗趣的畫面迅速引發迴響，狂吸超過14萬個讚。網友也紛紛畫出許多「挑戰人體極限的睡姿」給飼主參考，也有類似經驗的貓狗飼主曬出自己的「受災照」。不過，飼主最後決定不跟狗狗們擠同一張床，隔日還不忘發文向網友道謝稱，
謝謝大家的所有意見，我因為睡在地上而筋骨痠痛。
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