狗狗每天偷偷溜出門 是要和朋友共度溫馨時光：跨越物種友誼真暖
撰文：狗與愛的世界
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這天，巴西一男子在家附近的公園散步時，突然聽到樹叢中傳來了動靜。
他仔細一看，發現一隻小黃狗正在和水豚開心的玩耍。
從畫面中可看到，小黃狗開心在路邊的草地上跑來跑去，然而在身旁陪伴牠的動物不是其他的狗狗，竟然是一隻卡皮巴拉！
兩個小傢伙互相追逐玩耍，模樣看起來十分開心。
狗狗和水豚的友誼，真的很有趣：
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男子表示，牠們在路邊玩了大概20分鐘，後來，狗狗跑累了就先行離開，而水豚也隨之回到了河邊。
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故事發出後，小狗的主人也是現身，表示狗狗其實叫做「馬利」（Marley），牠每天晚上都會跑到外面一段時間，而直到看到照片自己才終於知道真相了。
好暖啊！跨越物種的友誼！
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