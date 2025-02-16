狗狗每天偷偷溜出門　是要和朋友共度溫馨時光：跨越物種友誼真暖

這天，巴西一男子在家附近的公園散步時，突然聽到樹叢中傳來了動靜。



他仔細一看，發現一隻小黃狗正在和水豚開心的玩耍。

從畫面中可看到，小黃狗開心在路邊的草地上跑來跑去，然而在身旁陪伴牠的動物不是其他的狗狗，竟然是一隻卡皮巴拉！

草地上，兩隻動物跑來跑去。（tiktok@thayler_aragao）

兩個小傢伙互相追逐玩耍，模樣看起來十分開心。

狗狗和水豚的友誼，真的很有趣：

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男子表示，牠們在路邊玩了大概20分鐘，後來，狗狗跑累了就先行離開，而水豚也隨之回到了河邊。

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故事發出後，小狗的主人也是現身，表示狗狗其實叫做「馬利」（Marley），牠每天晚上都會跑到外面一段時間，而直到看到照片自己才終於知道真相了。

你追我逐，玩得很開心。（tiktok@thayler_aragao）

好暖啊！跨越物種的友誼！

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