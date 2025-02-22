流浪白貓在醫院裏　經歷3個寒暑沒人驅趕　成為不動的最美風景線

一間醫院的大廳被民眾目擊到有一位「白貓保全」每天都會定時出沒，這隻白貓保全就待在大廳中央，看著就診民眾跟醫護人員來來往往，仍然一動不動待在原地，根據院方表示這隻浪貓已經在醫院待了三年，大家都習慣牠的存在。



綜合陸媒報導，大連一間醫院大廳有一隻白底黑花紋的貓咪，每天都會定時出沒在大廳就那樣站著一動也不動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

根據醫院表示，這隻浪白貓已經在醫院待了3年，大家都習慣牠的存在。（微博）

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不少來醫院就診的民眾都對牠印象深刻，大家都給這隻貓咪取名叫「大白」，醫院的人似乎也習慣有牠的存在，從來都沒人會去驅趕牠。

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醫院院方表示，這隻名叫大白的貓咪從三年前就開始出現在醫院內，但因為牠都是乖乖坐在定點，不會吵也不會鬧，大家覺得很可愛所以就這樣放任牠天天來報到，久了大白也就成了醫院的地標兼大廳保全，許多醫護人員跟民眾都很喜歡大白。影片在網路上吸引不少網友熱議論，網友留言表示

「醫院仁心仁術收留流浪貓，也是功德一件」、

「這隻貓貓我知道，牠就是醫院不用花錢聘的保全」、

「真是一間有愛心的醫院」。



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