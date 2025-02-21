從兇猛流浪貓變愛撒嬌小糰子　1場車禍結下不解緣：反差也太大了

網友@安吉拉 （Angela）家附近有一隻流浪貓，牠長得一張超絕大臉，脾氣和臉一樣大，一見到人就斯哈斯哈。



雖然小貓不親人，但她還是很喜歡這隻貓，給牠取名為「蟹老闆」（Mr. Crab），並開始了投餵之旅。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

蟹老闆是個很難被討好的貓，天天吃網友的貓糧，還跟她發脾氣。

一隻外有點兇的流浪貓，但卻深得我心。（The dodo）

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每次都罵罵咧咧，然後瞪着眼驅趕她。但網友一點也不介意，照常跟牠打招呼，還誇牠是好孩子。

眨眼間，半年的時間過去了，蟹老闆真的溫柔了不少，開始夾子音叫，有時候還會來網友家的露台等她。

網友很高興，覺得離收編蟹老闆更進一步了。

蟹老闆突然遭遇車禍身受重傷，網友嚇壞了趕快將牠送往醫院。幸好救治及時，沒有生命危險。（The dodo）

然而，天有不測風雲，蟹老闆突然遭遇車禍身受重傷，網友嚇壞了趕快將牠送往醫院。

好在貓貓得到了及時的救治，沒有生命危險。

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因為蟹老闆的突發情況，網友不能放任牠繼續流浪，就將牠帶回家悉心照顧。

經歷了風雨的小貓在網友的照顧下，徹底敞開心扉，成為了一個溫柔的家貓。

現在的牠已經不是大臉兇貓啦，而是委屈可愛小糰子。

果然，愛能改變一切呀，貓貓這前後反差也太大了吧！

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