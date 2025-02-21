從兇猛流浪貓變愛撒嬌小糰子 1場車禍結下不解緣：反差也太大了
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
網友@安吉拉 （Angela）家附近有一隻流浪貓，牠長得一張超絕大臉，脾氣和臉一樣大，一見到人就斯哈斯哈。
雖然小貓不親人，但她還是很喜歡這隻貓，給牠取名為「蟹老闆」（Mr. Crab），並開始了投餵之旅。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
蟹老闆是個很難被討好的貓，天天吃網友的貓糧，還跟她發脾氣。
+17
每次都罵罵咧咧，然後瞪着眼驅趕她。但網友一點也不介意，照常跟牠打招呼，還誇牠是好孩子。
眨眼間，半年的時間過去了，蟹老闆真的溫柔了不少，開始夾子音叫，有時候還會來網友家的露台等她。
網友很高興，覺得離收編蟹老闆更進一步了。
然而，天有不測風雲，蟹老闆突然遭遇車禍身受重傷，網友嚇壞了趕快將牠送往醫院。
好在貓貓得到了及時的救治，沒有生命危險。
延伸閱讀：帶狗散步時小貓突然亂入 更跳到狗狗身上：這汪星人是我的手下（點擊連結看全文）
+17
因為蟹老闆的突發情況，網友不能放任牠繼續流浪，就將牠帶回家悉心照顧。
經歷了風雨的小貓在網友的照顧下，徹底敞開心扉，成為了一個溫柔的家貓。
現在的牠已經不是大臉兇貓啦，而是委屈可愛小糰子。
果然，愛能改變一切呀，貓貓這前後反差也太大了吧！
延伸閱讀：老人把小奶貓送養後仍一再帶禮物探訪 網民看出背後細節秒淚崩（點擊連結看全文）
+21
貓主子不賞臉新買回來的貓窩 在1情況下牠主動前來使用：是真愛貓媽媽誕下12隻小寶寶 唯獨牠與眾不同 你看出哪裏有異常嗎？貓咪們在家中神秘失蹤？最終在一位置找到現烤大麵包：又香又美味虎斑貓緊叼受傷奶喵衝進房內 水汪汪雙眼急到要哭出來：快救牠失蹤15年貓咪重返主人懷抱 完成最後使命後牠帶著滿滿的愛離世貓咪一家5口被遺棄 幸有好心人收留 後續故事很暖心：全都有家19歲老貓健康檢查被告知有異常 抽血化驗後獸醫給出這幽默回覆
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】