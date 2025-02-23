清早起床遇上帶病被遺棄貓咪　她1個決定改寫陌生貓命運：要幸福

妹子早上起來，發現有一隻陌生的小貓睡在她家椅子上。



因為平時經常幫助流浪貓，所以她很高興，看到貓立刻就給牠拿了罐頭。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓膽子也挺大，直接朝着罐頭…不是，朝着她就跑來了。

朝早起床，便發現有陌生貓咪來探訪。（instagram@slashkarlyy）

遇上一隻不怕人的陌生貓咪，你會怎麼樣？

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妹子發現這隻貓挺胖的，習慣被人摸，很像一隻家貓，但牠身上有很多跳蚤還有泥土，所以很有可能是被拋棄的貓或者是走丟的家貓。

後來，這隻貓被取名為路易吉，在吞了兩個罐罐並洗了澡之後獲得了暫住權。

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因為妹子家裏養了19隻貓了，實在沒辦法再養一隻，不過她也給貓找了好去處：如果路易吉沒主人，那她嫂子就會領養牠。

第二天，妹子帶着路易吉去檢查身體，發現牠沒有晶片，而且牠有很罕見的疾病，需要動手術來治療。

妹子懷疑牠就是因為疾病被拋棄的！

好在路易吉的精神還不錯，很快進行了手術，恢復地也很好。

後來，因為遲遲沒有人認領路易吉，牠在恢復健康後被妹子的嫂子帶走啦，現在已經成功融入新家。

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