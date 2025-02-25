家人不讓養貓 卻在收容所遇上牠隔空示愛 最終迎來美好溫馨結局
撰文：貓與愛的世界
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網友@LaRae Stevens 和女兒超級喜歡貓，但是老公不太想養寵物，所以倆人平日裏只能刷刷貓咪視頻解解悶。
這天，網友跟女兒一起散步，路過收容所的時候，就尋思進去看看。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
既然不讓養貓，那看看總行吧。
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她倆就在收容所大吸特吸…
這時候有一隻叫做「米西」（Missy）的貓，格外熱情地站起來迎接她們。
米西趴在玻璃上不停地隔着玻璃貼貼，還用爪子一直抓抓。
直接把母女倆迷暈了，當即給老公打電話，發視頻說想要領養這隻貓。
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老公一看妻子女兒都這麼喜歡，他也說不出什麼反對的話，也就妥協了。
於是，他們填了申請表，在漫長的審核後，成功拿下了這隻小貓。
真好，等了這麼多年，終於夢想成真，是有貓一族啦~
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