家人不讓養貓　卻在收容所遇上牠隔空示愛　最終迎來美好溫馨結局

網友@LaRae Stevens 和女兒超級喜歡貓，但是老公不太想養寵物，所以倆人平日裏只能刷刷貓咪視頻解解悶。



這天，網友跟女兒一起散步，路過收容所的時候，就尋思進去看看。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪這麼可愛，為何沒人接牠回家。（Instagram＠mama_stevens）

既然不讓養貓，那看看總行吧。

+ 7

她倆就在收容所大吸特吸…

這時候有一隻叫做「米西」（Missy）的貓，格外熱情地站起來迎接她們。

米西趴在玻璃上不停地隔着玻璃貼貼，還用爪子一直抓抓。

直接把母女倆迷暈了，當即給老公打電話，發視頻說想要領養這隻貓。

延伸閱讀：與愛貓從相遇到永別 男子決定要這樣拍照 留下最珍貴的回憶（點擊連結看全文）

+ 10

老公一看妻子女兒都這麼喜歡，他也說不出什麼反對的話，也就妥協了。

於是，他們填了申請表，在漫長的審核後，成功拿下了這隻小貓。

真好，等了這麼多年，終於夢想成真，是有貓一族啦~

有家的貓咪，睡得特別香。（Instagram＠mama_stevens）

延伸閱讀：厭世面貓有新拍檔 兩貓咪秒成好兄弟 網民：強強聯手臭味相投（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】