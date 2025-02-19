愛貓剛過世　本打算不再養　卻被1隻小手攔住作出改變：牠回來了

美國俄勒岡州（Oregon）的一個網友@Chuck Hawley 在2018年的時候於錫爾弗頓市（Silverton）的街頭撿到了一隻被黏在柏油馬路上的小奶貓，當時牠才5周大，沒有媽媽。



網友將牠帶回家，給貓取名「Sticky」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Sticky的到來給網友帶來了很多快樂，也讓他發現了很多生活中的美好。

後來，他受到小貓的啟發，寫了很多有愛的兒童讀物，作品在全世界都很受歡迎。

與Sticky的小故事（@Chuck Hawley ）

可惜，小貓沒能一直陪伴他，在上個月，Sticky突發急病，離世了。

Sticky離開了，但與牠在一起的回憶沒被忘掉：

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失去Sticky讓網友傷心不已，他覺得自己再也不會養貓了，餘生都會一直想念牠。

但沒想到的是，前不久他開車路過收容所，心裏突然有一個聲音提醒他下車進去看看。

於是，他走進收容所，正漫無目的地四處瞧瞧的時候，有一隻小貓從籠子裏伸出爪爪攔住了他。

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貓貓十分友好，還拍拍他的肩膀好像安慰，那一刻網友覺得是已故的貓又回來了。

於是，他決定將這隻小貓帶回家。

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新領養的貓才6個月大，被取名為Allen，牠不僅長得跟Sticky像，也是一隻狸花貓，牠還很喜歡待在Sticky生前最喜歡的地方。

這讓網友忍不住猜測，是不是Sticky拜託Allen來到自己身邊的？

也許是的哦。

Sticky：

「嘿，夥計，這是我的人，我回喵星還有別的事要忙，以後就拜託你來照顧他啦！要交接的就這麼多，最後→→對牠好點，祝你在地球玩得愉快~」

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