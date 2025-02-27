買貓窩竟然附送方形坐墊？真相是主子瞓出新高度：液體貓變固體貓

一名飼主新買一個貓床回家給自家主子睡，結果剛買回家沒多久發現這貓窩怪怪的，中間竟然多出一個方形坐墊，飼主還想說店員明明沒說買貓窩會送東西結果怎麼多個坐墊出來，近看才發現這坐墊竟然是是自己家的貓咪睡成正方形的模樣。



最近在Youtube上流傳一段短片，一名飼主新買一個貓床回家給自家主子睡，結果剛買回家沒多久發現這貓窩怪怪的，因為中間的地方多出一塊方形的絨毛坐墊，這讓飼主非常傻眼。

貓咪在哪兒？（youtube）

買貓窩送坐墊？真相太好笑

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開始懷疑自己是不是當初買坐墊的時候店員有說會多送東西，直到他靠近查看才發現這個「方形坐墊」竟然是自家愛貓，當場笑到不行。

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影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示

「這貓到底是怎麼睡的」、

「有人說貓咪是液體，但我怎麼看這都像是固體」、

「這隻貓咪好像被灌漿的水泥一樣被灌進去貓窩裡面」、

「根本看不到耳朵，這真的是貓咪嗎」。



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