秃毛醜陋小狗在路邊無人理　義工帶回收容所才留意到：牠不是狗

動物救援中心接獲民眾通報說有一隻非常醜陋的脫毛小狗被丟在路邊，附近沒有狗媽媽，推測可能是因為身染重病被狗媽媽丟掉，救援中心志工將可憐的小狗帶回收容所，檢查後才發現根本不是狗。



根據The Dodo報導，美國加州北奧本市黃金鄉野生動物救援中心（GCWR）在2024年12月時接獲民眾通報，說路邊有一隻全身沒有毛的詭異流浪動物，希望他們可以前去查看。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

野生動物救援中心救起的流浪動物，究竟是什麼呢？（GCWR）

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救援中心的專業救援人士前往當地時，發現這隻可憐的小動物長相十分醜陋、因為嚴重皮膚病的關係沒人敢接近，在附近找半天也沒發現牠的媽媽，推測應該是被媽媽拋棄的孤兒，便將其帶回收容所妥善照顧。

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沒想到這隻可憐的無毛小動物在帶回收容所檢查身體狀況時發現牠並不是普通的流浪狗，而是一隻棕熊寶寶。黃金鄉野生動物救援中心行銷經理恩博爾格（Chelsea Engberg）表示，這隻小熊得了非常嚴重的皮膚病，基本上毛囊幾近壞死，同時還有脫水、貧血的症狀，但他們無法得知這隻小熊究竟是因為生重病被母熊拋下還是怎樣的狀況，他們只能盡力為小熊醫治，看能不能多多少少長出一點毛。

現在小熊健康了許多。（GCWR）

好在經過了三、四個月的細心照顧，現在這隻可憐的小棕熊寶寶情況終於獲得好轉，現在上半身已經逐漸長出茂密的絨毛，看起來不再像狗也比較像熊了。恩博爾格說，原本小熊因為自己身上沒有毛很自卑，現在毛慢慢長回來，牠也開始展現自己調皮的一面，喜歡在兒童游泳池玩水、也喜歡在吊床上玩耍，非常充滿活力，但考慮到小熊長大還是要回歸自然，因此收容所人員會盡可能避免與牠接觸，以確保未來小熊可以順利重返野外。

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