電梯旁貼著醜到爆尋狗啟事　本尊汪現身網民笑噴：怪錯靈魂畫師

一名男子在住家電梯口看到一張爆笑的尋狗啟事在每一層樓廣為張貼，只見一隻很醜的狗被畫在紙張上，上面還寫著「挺醜的」，讓人不禁好奇到底是認真的還是開玩笑。



綜合陸媒報導，大陸四川一名男子發現住家電梯口貼了一張尋狗啟事，但這張尋狗啟事上面竟然潦草的用黑色原子筆畫了一隻醜狗的模樣，只見狗狗被畫得非常印象派畫風，上面還用文字寫「挺醜的」，讓人不禁懷疑到底真得是要找狗還是純粹是譁眾取寵的惡作劇。

一名男子在住家電梯口看到一張爆笑的尋狗啟事。（微博）

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後來管委會的人還真得協助找到這隻狗，才發現尋狗啟事上面畫的狗狗的肖像跟狗狗本尊可說是一模一樣，因為狗狗本尊也是黑色的，而且全身炸毛相當厲害，讓人不禁笑噴直呼

「抱歉我錯怪畫尋狗啟事的人了」。

爆笑影片在網路上瘋傳，網友留言表示

「以後看到這種特別好笑的尋貓狗啟事都不可以笑了，因為是真的」、

「當你以為人家畫技很差，其實是寵物長得太過爆笑」、

「這根本是靈魂繪師吧」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】