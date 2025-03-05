懸賞5萬尋找愛犬　伯恩山犬走失後竟被流浪狗救起　結局太美好

早前，煙台寵物圈很熱鬧，因為很多人在忙着找一隻叫「啾啾」的伯恩山犬！



這是怎麼回事呢？

原來是煙台萊山的一位寵物主人，在帶着家中寵物犬——五個月的伯恩山「啾啾」出門遛彎的時候，不慎與狗狗走散。主人心急如焚，立即懸賞五萬元（人民幣，下同）獎金尋找愛犬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

伯恩山犬走失後，狗主懸賞５萬元希望盡快尋回。（波奇網提供）

由於高額獎金的誘惑，很多人都加入到了尋狗的隊伍中。有人開直播找，還有人橫跨三個區來找。

伯恩山犬走失後，狗主懸賞５萬元希望盡快尋回。（波奇網提供）

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甚至網上還有「煙台富哥懸賞十萬元找狗」的傳言，而啾啾的主人被消息嚇了一跳，連忙澄清：懸賞10萬是假消息，其實是懸賞5萬。

他還表示，雖然論價值來說啾啾不值5萬塊錢，但是因為養牠這麼久有感情了，就像家人一樣，所以才願意花這麼多錢換牠平安回家。

於是，一場熱火朝天的「全城找狗」行動就開始了，很多公園、草叢、樹林，都能聽見「啾啾」、「啾啾」的聲音。

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但是，熱心市民們嘗試了各種方式，探索了幾乎所有可能的藏身之地，一直沒有啾啾的蹤影，甚至連專業的「尋狗隊」都出動了，卻也一無所獲。

就在大家都快要失去希望的時候，事件出現了意想不到的反轉：2月17日，「啾啾」找到了，失蹤這段時間，牠都被秘密地「收養」了！

發現「啾啾」的是一位經常投餵流浪狗的好心大哥，而收養「啾啾」的，竟是兩隻路邊的小流浪狗。

原來，這位大哥經常會去萊山體育公園，投餵那裏一白一黃兩隻小流浪狗，牠們長得瘦瘦的，毛髮也亂糟糟的，一看就已經流浪很久、沒有家的孩子。

狗主懸紅5萬尋愛犬，沒想到走失的伯恩山犬竟被兩隻流浪狗「收養」。（波奇網提供）

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這次他像往常一樣拿着火腿腸去餵兩隻流浪狗，卻發現其中一隻狗狗不肯吃，而是站在食物的面前，對着另一個方向叫喚。

大哥覺得很奇怪，便在一旁靜靜等候，想要看看這隻小狗究竟打算幹什麼。過了一會兒，一隻蹦蹦跳跳的大黑影跑了過來，他定睛一看，這不正是「全城通緝」的伯恩山犬「啾啾」嘛？

原來，在這段流浪的日子裏，是小黃和小白收留了「啾啾」，還給牠投餵食物，在小黃小白的陪伴與保護下，「啾啾」的流浪生活其實過得還不錯，沒有忍受多少飢餓與寒冷，甚至還能和朋友們玩耍一會。

最終兩隻流浪狗也被收養，有自己的了。（波奇網提供）

有網友評論說，「小狗是仗義的好小狗，可能在牠們眼裏只是收留了一個流浪的小孩……」

不知道「啾啾」被主人接回家後，會不會偶爾想起自己在流浪的日子裏遇見的這兩個朋友呢。

最後，「啾啾」主人還是如約付給好心大哥五萬元，大哥不僅打算收養這兩隻小流浪狗，還表示要把這五萬元捐給流浪動物救助事業。

總相信，好人有好報！（波奇網提供）

但行好事莫問前程，這簡直是童話故事裏才會出現的劇情，結局太美好了，善良、講義氣的好狗狗最終也收穫了屬於自己的家。

這個新聞也讓我們再次相信：善良不是「傻」，而是一種「福」，種善因得善果，希望所有生命都能被這個世界溫柔以待~

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