狗狗偷吃牛油還露出無辜樣 面對牙印證據主人無語：先擦嘴好嗎？
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
這天，網友發現自己的牛油被偷吃了。
證據確鑿，因為牛油上面留下了兩排非常明顯的牙印，罪魁禍首是誰已經不言而喻了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+14
於是，網友就拿着牛油看向了一邊的狗子。
延伸閱讀：邊牧站起偷吃險打翻飲料 餐桌上的驚險瞬間被捕捉成熱議：太好笑（點擊連結看全文）
+10
誰知，這貨的表情管理卻相當到位，一臉無辜地舔了舔嘴唇，似乎在說：
「發生什麼了？！」
雖然狗子的演技十分到位，可以說是沒有任何破綻。
但重要的是，關鍵性證據就在牠的下巴上啊！
許多人看到紛紛評論：
「別寒了孩子的心，就當不知道吧。」
「人與狗之間的信任也是如此的脆弱。」
「表情太好笑了哈哈哈！」
延伸閱讀：狗狗偷偷討吃遭發現 桌底秒滾出「巨型瓦斯桶」 網民：是豬嗎？（點擊連結看全文）
+2
狗狗每天偷偷溜出門 是要和朋友共度溫馨時光：跨越物種友誼真暖突然重遇多年沒見老狗友不敢信 一個擁抱勝過千言萬語：真的是你好奇心狗狗最愛偷窺主人 滿以為已把自己藏得很好：你看不到我的10歲貴婦狗生日時淚眼望著小主人 網民腦補動人真相：知時日不多可愛狗狗犯錯遭主人責罵 姿勢很抱歉眼神卻在說真話：說完了沒有牀舖遭3只狗狗霸佔 狗主網上募集奴才睡姿 最終得出超爆笑答案過年派利是故意少給毛孫 聰明狗狗這樣做爭取到更多：還想騙我？
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】