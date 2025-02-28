狗狗偷吃牛油還露出無辜樣　面對牙印證據主人無語：先擦嘴好嗎？

這天，網友發現自己的牛油被偷吃了。



證據確鑿，因為牛油上面留下了兩排非常明顯的牙印，罪魁禍首是誰已經不言而喻了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

牛油被誰偷吃了呢？（instagram@oatmeal_the_sheepadoodle）

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於是，網友就拿着牛油看向了一邊的狗子。

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誰知，這貨的表情管理卻相當到位，一臉無辜地舔了舔嘴唇，似乎在說：

「發生什麼了？！」

雖然狗子的演技十分到位，可以說是沒有任何破綻。

但重要的是，關鍵性證據就在牠的下巴上啊！

許多人看到紛紛評論：

「別寒了孩子的心，就當不知道吧。」

「人與狗之間的信任也是如此的脆弱。」

「表情太好笑了哈哈哈！」



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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】