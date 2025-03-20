當社恐哥基第1次交初體驗　邊逃跑邊用眼神向主人求救：救救我

這天，主人帶着自家小哥基「卡諾莉」（Cannoli）去參加小狗社交課程，只可惜，成果卻不太理想...



當其他狗狗都在跟朋友玩耍打鬧時，只有牠獨自待在原地，用眼神跟不遠處的主人求救，似乎在說：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「救救我！」

汪：好驚呀~（tiktok@rollinwithcannoli）

原來家中的哥基是i犬？

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其實一開始，卡諾莉也曾試着加入正在玩耍的狗狗們，但對突然開始的追逐戰牠一直感到十分困惑，儘管想加入但總找不到恰當的時機，只能獨自一狗愣在原地...

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而當兩隻玩瘋的狗狗滾到卡諾利身邊後，牠的忍耐也終於到達極限，迅速衝回主人身邊尋求安慰。

汪：媽媽快來救我！（tiktok@rollinwithcannoli）

主人表示，儘管卡諾莉並非第一次上課，但牠還是表現得很緊張，幸好情況在多來幾次後有了改變，現在的牠已經可以跟其他狗狗們追來追去了。

這就是i狗的苦惱嗎哈哈哈！

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