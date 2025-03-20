當社恐哥基第1次社交初體驗 邊逃跑邊用眼神向主人求救：救救我
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
這天，主人帶着自家小哥基「卡諾莉」（Cannoli）去參加小狗社交課程，只可惜，成果卻不太理想...
當其他狗狗都在跟朋友玩耍打鬧時，只有牠獨自待在原地，用眼神跟不遠處的主人求救，似乎在說：►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
「救救我！」
原來家中的哥基是i犬？
+12
其實一開始，卡諾莉也曾試着加入正在玩耍的狗狗們，但對突然開始的追逐戰牠一直感到十分困惑，儘管想加入但總找不到恰當的時機，只能獨自一狗愣在原地...
延伸閱讀：用同款姿勢記錄6年間哥基犬暴風式成長 唯一不變是這愛的抱抱（點擊連結看全文）
+12
而當兩隻玩瘋的狗狗滾到卡諾利身邊後，牠的忍耐也終於到達極限，迅速衝回主人身邊尋求安慰。
主人表示，儘管卡諾莉並非第一次上課，但牠還是表現得很緊張，幸好情況在多來幾次後有了改變，現在的牠已經可以跟其他狗狗們追來追去了。
這就是i狗的苦惱嗎哈哈哈！
延伸閱讀：住14樓也有浪浪闖家？陌生黃汪端坐客廳 家中哥基急忙這樣應對（點擊連結看全文）
+3
金毛偷偷跳到餐桌上曬日光浴 豈料旁邊狗狗好友正用眼神打小報告電梯旁貼著醜到爆尋狗啟事 本尊汪現身網民笑噴：怪錯靈魂畫師小羊誤把大白狗當成媽媽 緊追其後纏繞極困擾 網民：羊媽媽在看遇上親人「白襪柴犬」 想帶回家養卻被告知殘酷真相：牠不是狗狗狗洗澡時突然僵直不動 狗主被嚇壞快要崩潰 一輪拍打後：醒了懸賞5萬尋找愛犬 伯恩山犬走失後竟被流浪狗救起 結局太美好狗狗每天偷偷溜出門 是要和朋友共度溫馨時光：跨越物種友誼真暖松鼠狗眉頭緊鎖從門縫中深頭做監工 氣噗噗：為何我不能做麻糬
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】