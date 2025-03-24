收容所雙胞胎狗狗無人問津幾乎被判安樂死 最後幾小時奇蹟出現了
撰文：狗與愛的世界
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美國休士頓的兩隻小狗「Jett」和「Bennie」，只要見到有人出現就會主動湊上前去，牠們的動作幾乎一致，因為再幾個小時後，牠們就要接受安樂死了...
收容所的工作人員明白，若在短時間內無人將牠們救出，命運恐將悲慘收場。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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幸運的是，一位長期收養狗狗的網友「Summer」在網上看到這個消息後，毫不猶豫伸出了援手。
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到達新家後，Summer發現牠們的性格天差地別，Jett溫順親人，而Bennie則充滿活力、外向開朗。
希望兩個小傢伙未來可以幸福，快樂！
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