獨留頑皮狗在家會怎樣？CCTV揭露汪星人寂寞與依戀真相：等你回來

國外一妹子家的狗狗平時特別的頑皮好動，總是一副精力充沛的模樣，所以她時常猜想，自己外出不在時，家裏應該會被牠拆的亂七八糟。



結果沒想到的是，當她查看家中的寵物監視器後，卻看到狗狗反常的模樣，讓人十分心碎......►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

頑皮狗獨留在家會怎樣呢？（tiktok@leaandriola）

+ 11

只見平時調皮的狗狗靜靜的待在沙發上，一直盯著門口的方向，痴痴的等待著主人回家。

妹子看到眼前的一幕，瞬間後悔，表示自己以後再也不會放狗狗自己待著了......

延伸閱讀：拉布拉多犬越長越胖 最愛鞋櫃也承受不住這重磅甜蜜：倒下了（點擊連結看全文）

+ 2

許多人看到也十分心碎：

「天啊，你再也不能離開牠！」

「牠一直在等你…」

「看到這一幕，讓我好想趕快回家抱抱我的毛小孩。」



延伸閱讀：拉布拉多未能成為導盲犬 但貼心助人行為獲網民激讚：無冕真英雄（點擊連結看全文）

+ 5

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】