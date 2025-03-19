獨留頑皮狗在家會怎樣？CCTV揭露汪星人寂寞與依戀真相：等你回來

撰文：狗與愛的世界
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國外一妹子家的狗狗平時特別的頑皮好動，總是一副精力充沛的模樣，所以她時常猜想，自己外出不在時，家裏應該會被牠拆的亂七八糟。

結果沒想到的是，當她查看家中的寵物監視器後，卻看到狗狗反常的模樣，讓人十分心碎......►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

頑皮狗獨留在家會怎樣呢？（tiktok@leaandriola）
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只見平時調皮的狗狗靜靜的待在沙發上，一直盯著門口的方向，痴痴的等待著主人回家。

妹子看到眼前的一幕，瞬間後悔，表示自己以後再也不會放狗狗自己待著了......

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許多人看到也十分心碎：

「天啊，你再也不能離開牠！」
「牠一直在等你…」
「看到這一幕，讓我好想趕快回家抱抱我的毛小孩。」

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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