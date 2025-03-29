黏人橘貓愛陪主人泡浴　貓奴為牠找來這小船：要向偉大航道出發？

網友@Holly Fairbrass 撿了一隻橘貓，給牠取名為「桃子」。



桃子是一隻非常狂野的小貓，喜歡在家裏到處亂竄，並發出喵喵叫聲，堪稱貓中泰山。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

難道小橘貓也有個水手夢？（tiktok@peachandpablo）

當然，桃子最愛幹的事情是看媽媽洗澡。

網友他們就很好奇，小貓是不是有水手夢，想體會一把乘風破浪的感覺。

找來找去，最適合貓咪的小船，就是這個面盆：

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於是搞了一個臉盆，將貓放在了裏面，並連貓帶盆放在了水裏。

雖然貓都比較怕水，但桃子對於在浴缸裏漂來漂去這件事非常適應，且開心，牠就像是水手一樣，享受着「海上生活」。

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為此網友也特別驚喜，還試着給小貓做更多的「船」，像是兒童的充氣玩具等等。

但都不如臉盆安全，所以就放棄了。

是在航海途中暈船浪了嗎？（tiktok@peachandpablo）

不過隨着咪長大，臉盆也被丟了，現在桃子的船是一個超市買的巨型攪拌碗。

就這樣，小貓乘着新座駕開始了水手之旅~

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