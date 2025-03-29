黏人橘貓愛陪主人泡浴 貓奴為牠找來這小船：要向偉大航道出發？
撰文：貓與愛的世界
出版：更新：
網友@Holly Fairbrass 撿了一隻橘貓，給牠取名為「桃子」。
桃子是一隻非常狂野的小貓，喜歡在家裏到處亂竄，並發出喵喵叫聲，堪稱貓中泰山。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
當然，桃子最愛幹的事情是看媽媽洗澡。
網友他們就很好奇，小貓是不是有水手夢，想體會一把乘風破浪的感覺。
找來找去，最適合貓咪的小船，就是這個面盆：
+22
於是搞了一個臉盆，將貓放在了裏面，並連貓帶盆放在了水裏。
雖然貓都比較怕水，但桃子對於在浴缸裏漂來漂去這件事非常適應，且開心，牠就像是水手一樣，享受着「海上生活」。
延伸閲讀：老貓遭主人棄養變得不再信任何人 在真愛包圍下牠迎來幸福新生活（點擊連結看全文）
+5
為此網友也特別驚喜，還試着給小貓做更多的「船」，像是兒童的充氣玩具等等。
但都不如臉盆安全，所以就放棄了。
不過隨着咪長大，臉盆也被丟了，現在桃子的船是一個超市買的巨型攪拌碗。
就這樣，小貓乘着新座駕開始了水手之旅~
延伸閱讀：流浪貓咪不願靠近 夫妻花6年與牠建立感情 最終因1情況牠屈服了（點擊連結看全文）
+17
貓咪搭飛機遭拒 主人竟將牠原地拋棄 290萬網民怒了：不配擁有有人在路邊長椅遺下外套？走近一看才知是暖心事：小貓睡得很香貓奴家中突然多了一隻拖鞋 主子完美偽裝差點就踩到：看來最保暖以為貓咪露出肚子是想你摸？這觀念可能有誤 伸手觸摸隨時吃喵拳與流浪貓的邂逅全是命運安排 這天只是想走捷徑 沒想到遇到牠婚禮上的甜蜜插曲 新娘子婚後第一件事 回到現場救起4隻小貓咪
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】