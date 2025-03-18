貓奴家中突然多了一隻拖鞋　主子完美偽裝差點就踩到：看來最保暖

差點就穿錯鞋子了！日本一名貓奴平常在家都穿著拖鞋，不過某天他卻在椅子旁邊發現「第三隻拖鞋」，仔細一看才認出竟然是愛貓的完美偽裝，讓飼主差點就不小心踩了上去，別有一番趣味的畫面療癒許多網友。



飼主在X（@kohaze102）分享曼赤肯貓Kohaze（こはぜ）的各種躲貓貓日常。原PO在家平常都會穿著拖鞋，然而有一天他卻發現了一個奇怪的景象，椅子旁的拖鞋竟然呈現單數，出現了第1.5雙拖鞋。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黑白貓趴在地上，乍看就像是第三隻拖鞋。（X@kohaze102）

你怎可能認不出家中可愛的主子！

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停下腳步查看後，沒想到竟然有三隻一模一樣的拖鞋，奇怪的是原PO並沒有購入重複的款式，頓時讓他有些傻眼。隔了幾秒後感覺其中一隻拖鞋在盯著自己看，這才認出原來是Kohaze完美偽裝在拖鞋旁邊，超強大的躲貓貓絕技讓網友都大開眼界。

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Kohaze趴在地板上的模樣幾乎就跟拖鞋100%神同步，大大的眼睛凝視著主人，就連身穿「燕尾服」胸前的白色領結也完美複製，怪不得主人一時間認不出來。

照片曝光後網友也紛紛笑說

「沒看到貓 只看到3隻拖鞋」

「左邊最大的看起來最保暖」

「很可能會不小心穿上去」

「當你看著拖鞋 拖鞋也在看著你」。



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