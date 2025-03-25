婚禮上的甜蜜插曲 新娘子婚後第一件事 回到現場救起4隻小貓咪
撰文：貓與愛的世界
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刷到一個特別暖心的故事：國外的一位新娘在婚禮前一天和伴娘團一起去檢查婚禮現場，然後在婚禮場地的舊穀倉下面發現了一隻小貓。
當時大家全都沒心情檢查場地了，都開始引誘小貓出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
很可惜，當天失敗了。
第二天婚禮，新娘連妝都沒化，一大早拿着貓罐罐啥的就去找貓了。
可她和新郎一起足足在穀倉處找了十幾次，也沒有找到小貓。
倆人都很擔心小貓的安危，心事重重地舉辦了婚禮。
婚禮結束後，他們在小貓出沒的地方留了食物，想着隔天再來看看。
很可惜，婚禮後的第二天，貓的食物沒有被動過，小貓依然沒有出現。
倆人又搜索了十幾次，實在是找不到貓，只能死心離開。
可車開到半路，新娘覺得還是應該再去看一次，就請老公掉頭回去。
新娘子終於找到貓咪，喜極而泣十分激動：
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沒想到這次，她真的找到了小貓，還是4隻貓！！！
當時小傢伙們聚在一起大口大口的吃罐罐，看樣子是餓壞了。
新娘感動壞了，差點就哭出來。
後來，他們四處打聽了一下，發現小貓已經被貓媽媽拋棄了好幾天，於是決定將這四個崽崽全部帶回家。
新娘特別高興，她不僅嫁給了一生摯愛，還在婚禮時得到了上天饋贈的小貓咪。
一切都是那麼的完美~
現在的小貓已經徹底融入了家庭生活，一家人都過得非常幸福，真的太美好了~
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