婚禮上的甜蜜插曲　新娘子婚後第一件事　回到現場救起4隻小貓咪

刷到一個特別暖心的故事：國外的一位新娘在婚禮前一天和伴娘團一起去檢查婚禮現場，然後在婚禮場地的舊穀倉下面發現了一隻小貓。



當時大家全都沒心情檢查場地了，都開始引誘小貓出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

很可惜，當天失敗了。

婚禮場地的舊穀倉下面發現小貓咪。（instagram@chloeshayden）

第二天婚禮，新娘連妝都沒化，一大早拿着貓罐罐啥的就去找貓了。

可她和新郎一起足足在穀倉處找了十幾次，也沒有找到小貓。

倆人都很擔心小貓的安危，心事重重地舉辦了婚禮。

（instagram@chloeshayden）

婚禮結束後，他們在小貓出沒的地方留了食物，想着隔天再來看看。

很可惜，婚禮後的第二天，貓的食物沒有被動過，小貓依然沒有出現。

倆人又搜索了十幾次，實在是找不到貓，只能死心離開。

可車開到半路，新娘覺得還是應該再去看一次，就請老公掉頭回去。

新娘子終於找到貓咪，喜極而泣十分激動：

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沒想到這次，她真的找到了小貓，還是4隻貓！！！

當時小傢伙們聚在一起大口大口的吃罐罐，看樣子是餓壞了。

新娘感動壞了，差點就哭出來。

後來，他們四處打聽了一下，發現小貓已經被貓媽媽拋棄了好幾天，於是決定將這四個崽崽全部帶回家。

新娘特別高興，她不僅嫁給了一生摯愛，還在婚禮時得到了上天饋贈的小貓咪。

一切都是那麼的完美~

現在的小貓已經徹底融入了家庭生活，一家人都過得非常幸福，真的太美好了~

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