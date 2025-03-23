與流浪貓的邂逅全是命運安排　這天只是想走捷徑　沒想到遇到牠

撿貓也是命運安排。



摩洛哥小哥@亞辛 （Yassine）是一位動物救援人員，他每天都會走同一條路，固定時間上下班。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

路邊遇上流浪貓，你怎樣做？。（the dodo）

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這天，亞辛出門有點晚了，就想走條捷徑，沒想到頭一回換路，就在人行道上看到了只瑟瑟發抖的流浪奶貓。

喵：吃飯了嗎？（the dodo）

亞辛沒有絲毫猶豫，直接走過去將貓撿起來，揣懷裏就帶走了。

因為亞辛是很有經驗的救助人，貓貓被帶回去後，得到了很好的照顧。

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除此外，亞辛還幫牠找了好幾個貓咪老師，進行貓德教育。

貓老師們愛的教育。（the dodo）

就這樣，在人教版和咪教版的雙重教導下，小貓很快長大成貓，變得非常活潑可愛。

亞辛說：

「接下來會幫牠找一個靠譜的領養人，小貓性格好，新家庭一定會很愛牠~」

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