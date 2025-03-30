流浪三花貓接連將小貓叼來求收編　女子最終被馴化收養貓咪全家

一名女子長期餵食住家附近一隻流浪三花貓，日前三花貓生了一窩孩子，因為信任女子便叼來奶貓求收編，但女子不懂她的意思還不小心把小貓弄到地上，浪貓媽不放棄便訓練人類讀懂牠的意思，事後浪貓媽一一家也成功被女子收養。



綜合陸媒報導，大陸江蘇一名岳姓女子經常在住家附近照顧一隻流浪三花貓，日前三花貓生了一窩孩子，見到岳女便主動把其中一隻孩子叼給她，但岳女並沒有領會到浪貓媽媽是在託孤，只是想說用手稍微扶一下，沒想到一隻小奶貓就這樣從圍欄掉到地上，好在墜落高度不高，但岳女見狀仍很是心疼。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一名女子長期餵食住家附近一隻流浪三花貓，日前三花貓生了一窩孩子，因為信任女子便叼來奶貓求收編。（微博）

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岳女表示，她一開始真的不知道浪貓是在託孤，本來還想說貓媽媽只是想讓自己看看孩子，想說扶著一下不想讓浪貓摔下去，豈料浪貓媽媽竟然直接鬆口，小貓就這樣硬生生跌在地上。

喵：這是我們的新家？（微博）

後來岳女發現浪貓媽媽是因為信任自己才會把孩子叼來給她看，同時也希望岳女可以收編她的孩子，於是岳女跟浪貓媽便達成了默契，浪貓媽在幾天內便叼來所有孩子託付給岳女，岳女覺得這是難得的緣分，便連同三花貓媽跟孩子一起收養回家。

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岳女說，當她收到三花貓媽媽的孩子時很驚訝，因為每一隻花紋都不一樣，要不是貓媽媽親自叼來，她會以為這些不同顏色花紋的小貓是別隻貓咪生的，目前貓媽媽跟孩子們都安置在家中，她會好好照顧貓媽媽，並為小貓們找尋合適的領養人。

影片在網路上吸引萬人觀看，網友留言表示

「貓媽媽會叼孩子給你是信任你」、

「一開始沒有GET到貓媽媽的意思，還需要被訓練」、

「貓媽：人類果然還是需要我來馴化」、

「感謝好心人收養了貓媽媽一家」。



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