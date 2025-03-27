貓咪施展影分身術　7隻齊聚床上如何分辨？貓奴：每隻都不一樣

到底怎麼認出來的？日本一名貓奴特別偏愛棕色的虎斑貓，在家裡陸陸續續養了多達7隻的各種虎斑貓，在許多人眼裡看起來根本一模一樣。日前他曬出貓咪們齊聚一堂的照片，讓許多網友崩潰表示到底要怎麼分辨，有趣的照片吸引近300萬人觀看。



該名飼主在X（@tomeji1106）分享和7隻虎斑貓的生活日常，天氣變冷絕大多數的貓咪都喜歡窩在衣服或棉被上取暖。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

7隻貓咪目光一致，是開飯時間到了？（X@tomeji1106）

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最近這名網友就拍到心愛的虎斑貓們，全都不約而同地待在溫暖的床上，或坐或趴或躺的模樣瞬間融化飼主的心。

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照片曝光後讓許多人留言驚呼，

「這是分身術嗎」

「所有棕色虎斑貓看起來都一樣」

「請告訴我每一隻的名字」。



飼主表示，這群貓咪經常被戲稱像是影武者，雖然乍看像是複製貓咪，但其實每一隻都差很大，都是不一樣的貓咪。

喵：我們都不樣！（X@tomeji1106）

飼主也透露，儘管他們都是棕色虎斑貓，不過其實包含了曼赤肯貓、蘇格蘭摺耳貓、混血孟加拉貓，以及美短貓，因此從耳朵，四肢以及花紋等，在照片上都可以輕易分辨出來，讓不少網友大開眼界。

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