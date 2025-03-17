停車場驚見超大購物袋　內藏6隻高價品種貓　義工急尋有心人收養

動保中心員工在停車場發現一個超大的IKEA購物袋被丟地上，好奇裡面裝什麼東西就走過去看，豈料竟發現裡面裝著一個貓咪運輸籠，打開一看發現裡面有6隻身價不菲的品種貓。



根據The Dodo報導，英國皇家防止虐待動物協會萊伯恩動物中心（RSPCA）的員工日前發現停車場有一個亮藍色的IKEA超大購物袋被放在地上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

停車場棄置「超大購物袋」（Humane Society of North Texas）

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本來想說是不是有人東西忘記拿，靠近一看發現裡面竟然裝著一個貓咪運輸籠，打開看當場驚呼不得了，因為裡面裝著6隻貓咪，這些貓咪還不是普通的唐貓，全部都是稀有的漂亮品種貓。

英國皇家防止虐待動物協會動物救援官員塔斯克（Adam Tasker）表示，這6隻貓咪被發現的時候狀況還算不錯，身上被打理得很好，但貓咪們彷彿知道自己被飼主拋棄，所以面對人類顯得有點驚恐。

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塔斯克說，6隻被遺棄的貓咪都是純正的品種貓，一些是英國短毛貓，一些則是蘇格蘭摺耳貓，身價加起來總共破2萬以上，但他們完全無法查到這6隻貓的主人到底是誰，剛好停車場的監視器也沒拍到，所以也已經無從查證。

目前這6隻品種貓已經被安置在英國皇家防止虐待動物協會收容所內，協會人員仍在追查這6隻貓的飼主到底是誰，同時也開放6隻貓咪給一般民眾領養，但因為摺耳貓是屬於有基因缺陷的品種、會有很多遺傳性疾病，他們也會嚴格篩選想領養的人，務必確保貓咪能夠被妥善照顧。

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