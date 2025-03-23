門外出現屎色泥塊生物　1個賣萌動作狗主發現真相：你終於回來了

最近在微博瘋傳一段影片，一名女子某天在住家門口發現一隻長相非常詭異的生物，該生物完全看不出是什麼品種，全身上下都是屎色泥塊，甚至長出了八隻腳，看起來十分恐怖很像異形，女子想說這樣奇怪的生物怎麼會出現在家門口，便對其大聲驅趕，但該生物都不肯離去，還是在家門口附近轉圈圈。



女子覺得眼前的生物相當奇怪，想說都受到喝斥了怎麼還不離開，沒想到走上前去才發現這隻生物竟然是家裡一年多走丟的愛犬，讓她忍不住淚崩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這團屎色泥塊怪異生物，原來就是失散多年的愛犬。（微博）

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女子萬萬沒想到消失一年多的愛犬竟然會出現在家門口，對自己稍早對牠的喝斥感到十分難過，便將狗狗帶到獸醫院去，這才發現原來愛犬在這一年多的流浪生活因為都沒有剪過毛，放任毛皮長長又沾上了泥土塊才會變成這樣。

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於是獸醫便進行了浩大的剪毛工程，將狗狗身上土塊般的毛髮剪下後，才露出那張令飼主懷念的小臉，狗狗看到飼主也相當開心，但狗狗因為長年在外流浪身體非常虛弱，需要一段時間靜養才能恢復健康。

事後飼主將狗狗帶回後進行了漫長的療程，狗狗才恢復原先可愛健康的模樣，與當初剛回家時「會走路的土塊」判若兩狗。

前毛後經主人好好照顧，幾個月後已脫胎換骨。（微博）

影片在網路上吸引超過萬人觀看，網友留言表示

「狗界的犀利哥」、

「回來了就是緣份，好好照顧狗狗最重要」、

「真的很難以想像原本這麼可愛的狗狗流浪一年後竟然會變成這副模樣，好心疼」、

「還好狗狗沒遇到壞人，否則恐怕沒辦法順利回家」。



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