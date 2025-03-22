狗狗突然不和你握手是在耍大牌？了解汪星人的5大苦衷：沒有動力

許多飼主在養狗後，最先教的指令就是「握手」。然而，有時候狗狗聽到指令卻遲遲不願伸出手來，甚至連零食誘惑都沒用，讓人懷疑：「牠是在耍脾氣嗎？」



事實上，狗狗拒絕握手並不一定是故意的，日本寵物網站《わんちゃんホンポ》指出，這可能與牠的心理、習慣，甚至飼主的訓練方式有關。

誰說狗狗要每一刻都聽你的指令！（unsplash@nataliia-vladimirova）

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狗狗不願伸手的5個心理原因

1. 沒有獎勵，沒有動力

狗狗在學習「握手」時，多數飼主會用零食作為獎勵。如果狗狗已經把「握手＝有零食」的概念深植於腦中，那麼當你手上空空如也時，牠當然就不想配合啦！

2. 零食不合胃口

有些狗狗對零食超級挑剔，昨天還愛吃的零食，今天可能就不感興趣了。如果獎勵不夠吸引狗狗，牠就會選擇無視你的指令。

3. 前腳敏感

有些狗狗天生腳掌較敏感，或曾因剪指甲、醫療處理等經歷而產生負面記憶，導致狗狗排斥被人碰觸前腳。

4. 指令混淆

如果你一下對狗狗說「握手」，一下說「伸手」，甚至家裡每個人說法都不同，都可能讓狗狗搞不清楚該聽哪個，因而猶豫或乾脆不動作。

5. 身體不適

如果狗狗平時會握手，但突然拒絕了，很可能是因為身體出狀況，例如關節疼痛、肌肉酸痛，甚至年紀大了有關節炎。如果出現這種情況，最好帶狗狗去檢查一下。

多和狗狗互動，建立更深厚感情。（unsplash@vitaly-gariev）

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當狗狗不願握手時，該怎麼辦？

如果你的狗狗不願意握手，千萬別強迫牠！試試以下五種方法來引導：

1. 準備不同零食：測試哪種最能吸引狗狗，提高學習興趣。

2. 營造愉快氣氛：飼主本身要保持耐心與愉快的心情，讓訓練變成一件有趣的事情。

3. 指令一致：全家人統一指令用語，避免讓狗狗混淆。

4. 動作輕柔：如果狗狗對腳掌敏感，不要突然抓住牠的腳，試著先輕觸，慢慢讓牠適應，減少抗拒感。

5. 不要強迫狗狗：如果狗狗真的不想做，可以先休息一下，改天再試，避免造成狗狗壓力。



每隻狗狗都有自己的個性和習慣，理解牠的需求，耐心引導，才能讓訓練變得更有效又有趣。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】